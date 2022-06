Αθλητικά

Nations League: Η Ουγγαρία ταπείνωσε την Αγγλία και η Γερμανία την Ιταλία

Η Ουγγαρία διέλυσε την Αγγλία μέσα στο Νησί, όπως και η Γερμανία επί της Ιταλίας. . Η Ολλανδία έκαμψε την αντίσταση της Ουαλίας.

Ο διασυρμός της Ιταλίας από την Γερμανία στο "Μπορούσια Παρκ" (5-2) κι αυτός της Αγγλίας από την Ουγγαρία (0-4) στο "Μολινό" "σημάδεψαν" την τελευταία ημέρα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του 3ου Nations League.

Στο... δρόμο της Γαλλίας "βαδίζει" και η Αγγλία στη διοργάνωση! Όπως ακριβώς οι κάτοχοι του τροπαίου και παγκόσμιοι πρωταθλητές, έτσι και οι φιναλίστ του προηγούμενου Euro, Άγγλοι, παραμένουν μετά από 4 αγωνιστικές χωρίς νίκη, με μόλις δύο ισοπαλίες, όπως και οι "τρικολόρ" και μοιραία παραμένουν στην τελευταία θέση του 3ου ομίλου της League A και κινδυνεύουν άμεσα με... υποβιβασμό.

Η εκπληκτική Ουγγαρία πέρασε με άκρως πανηγυρικό τρόπο από το "Μολινό" με 4-0 επί των "Τριών Λιονταριών" (δύο γκολ ο Σάλαϊ) και με την ιστορική νίκη ανέβηκε στην κορυφή του γκρουπ, εκμεταλλευόμενη το διασυρμό της κατόχου του Euro 2020, Ιταλίας, επί γερμανικού εδάφους.

Μετά από τρεις σερί ισοπαλίες η Γερμανία "έσπασε το ρόδι" στο Nations League και, μάλιστα, με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ διέλυσε την Ιταλία στο ντέρμπι του 3ου ομίλου της League A με 5-2, υποχρεώνοντας τους "ατζούρι" στην πρώτη τους (βαριά) ήττα στη διοργάνωση.

Στο "Μπορούσια Παρκ" τα "πάντσερ" πέτυχαν δύο γκολ στο α΄ μέρος, με τους Κίμιχ και Γκουντογκάν, βάζοντας τις βάσεις για να φτάσουν σε μία άνετη επικράτηση, χάρις στην οποία μπήκαν για τα καλά στο παιχνίδι της κατάκτησης της πρωτιάς του γκρουπ. Δεν "κατέβασαν ταχύτητα" στην επανάληψη, σκοράροντας άλλες τρεις φορές και προς το τέλος του αγώνα χαλάρωσαν, με αποτέλεσμα η Ιταλία να σκοράρει δις.

Τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της πρωτιάς στον 4ο όμιλο της League A έχει η Ολλανδία μετά την επικράτηση-θρίλερ στο "Ντε Κάιπ" του Ρότερνταμ με 3-2 επί της Ουαλίας. Οι "οράνιε" μετά την "γκέλα" με την Πολωνία εκμεταλλεύτηκαν αυτή την φορά την έδρα τους (ισοφαρίστηκαν στις καθυστερήσεις από το πέναλτι του Μπέιλ και μετά τη σέντρα ο Ντεπάι "πήρτε πίσω το αίμα του" για το πέναλτι που έχασε με την Πολωνία) και διατήρησαν το +3 από το Βέλγιο, που την ίδια ώρα περνούσε με "διπλό" από την Βαρσοβία με 1-0 επί της Πολωνίας.

Η Τουρκία... το βιολί της στον 1ο όμιλο της League C. Νίκησε και την Λιθουανία εντός έδρας με 2-0, έκανε το τέσσερα στα τέσσερα, ενώ σε τέταρτο διαδοχικό ματς κράτησε ανέπαφη την εστία της (14-0). Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον 30χρονο στράικερ, Στέφαν Μουγκόσα, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ, το Μαυροβούνιο πέρασε εμφατικά από το Βουκουρέστι με 3-0 επί της Ρουμανίας. Αποτέλεσμα που έφερε τους νικητές στην δεύτερη θέση του 3ου ομίλου της League B, μιας και στην κορυφή βρίσκεται η Βοσνία μετά τη νίκη της επί της Φινλανδίας με 3-2 στη Ζένιτσα.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής του 3ου Nations League:

League A

1ος όμιλος

Δανία-Αυστρία 2-0 / (21΄ Γουίντ, 37΄ Σκοβ Όλσεν)

Γαλλία-Κροατία 0-1 / (5΄ πεν. Μόντριτς)

2ος όμιλος

Ισπανία-Τσεχία 2-0 / (24΄ Σολέρ, 75΄ Σαράμπια)

Ελβετία-Πορτογαλία 1-0 / (2΄ Σεφέροβιτς)

3ος όμιλος

Αγγλία-Ουγγαρία 0-4 / (16΄, 70΄ Σάλαϊ, 80΄ Νάγκι, 89΄ Γκάζνταγκ)

Γερμανία-Ιταλία 5-2 / (10΄ Κίμιχ, 45΄+4 πεν. Γκουντογκάν, 51΄ Μίλερ, 68΄, 69΄ Βέρνερ - 78΄ Νιόντο, 90΄+4 Μπαστόνι)

4ος όμιλος

Πολωνία-Βέλγιο 0-1 / (16΄ Μπατσουαγί)

Ολλανδία-Ουαλία 3-2 / (17΄ Λανγκ, 23΄ Γκάκπο, 90΄+3 Ντεπάι - 26΄ Τζόνσον, 90΄+2 πεν. Μπέιλ)

League B

1ος όμιλος

Αρμενία-Σκωτία 1-4 / (6΄ Μπιχαχτσιάν - 14΄, 45΄+1 Άρμστρονγκ, 50΄ ΜακΓκιν, 54΄ Άνταμς)

Ουκρανία-Ιρλανδία 1-1 / (47΄ Ντόβπικ - 31΄ Κόλινς)

2ος όμιλος

Ρωσία*-Αλβανία Ματαιώθηκε

Ισλανδία-Ισραήλ 2-2 / (9΄ Τορστέινσον, 60΄ Χέλγκασον - 35΄ αυτ. Γκρέταρσον, 67΄ Πέρετς)

3ος όμιλος

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Φινλανδία 3-2 / (5΄ πεν. Πιάνιτς, 29΄, 58΄ Τζέκο - 10΄ Πούκι, 18΄ Κάλμαν)

Ρουμανία-Μαυροβούνιο 0-3 / (42΄,56΄,64΄ Μουγκόσα)

4ος όμιλος

Νορβηγία-Σουηδία 3-2 / (10΄, 53΄ πεν. Χάαλαντ, 77΄ Σόρλοτ - 62΄ Φόρσμπεργκ, 90΄+5 Γκιοκέρες)

Σλοβενία-Σερβία 2-2 / (48΄ Τσερίν, 53΄ Σέσκο - 8΄ Ζίφκοβιτς, 35΄ Μίτροβιτς)

League C

1ος όμιλος

Λουξεμβούργο-Νησιά Φαρόε 2-2 / (12΄ πεν. Ροντρίγκες, 49΄ Μάρτινς Περέιρα - 57΄, 59΄ Μπιάρταλιντ)

Τουρκία-Λιθουανία 2-0 / (37΄ Αϊχάν, 54΄ πεν. Τσαλχάνογλου)

2ος όμιλος

Βόρεια Ιρλανδία-Κύπρος 2-2 / (71΄ ΜακΝερ, 90΄+4 Έβανς - 32΄, 51΄ Κακουλής)

Ελλάδα-Κόσοβο 2-0 / (71΄ Γιακουμάκης, 90΄+9 Μάνταλος)

3ος όμιλος

Καζακστάν-Σλοβακία 2-1 / (18΄ Βορογκόφσκι, 39΄ Αστάνοφ - 51΄ Μπέρο)

Αζερμπαϊτζάν-Λευκορωσία 2-0 / (76΄ Εμρέλι, 90΄+3 Σαϊντάγεφ)

4ος όμιλος

Βόρεια Μακεδονία-Γιβραλτάρ 4-0 / (4΄ Μπάρντι, 14΄, 16΄ Μιόβσκι, 31΄ Τσουρλίνοφ)

Γεωργία-Βουλγαρία 0-0

League D

1ος όμιλος

Μολδαβία-Ανδόρα 2-1 / (26΄ πεν. Καϊμάκοβ, 50΄ πεν. Νικολαέσκου - 45΄+4 Βιέιρα)

Λιχτενστάιν-Λετονία 0-2 / (20΄, 28΄ Γκουτκόφσκις)

2ος όμιλος

Μάλτα-Σαν Μαρίνο 1-0 / (50΄ Μουσκάτ)

* Η Ρωσία δεν θα μετάσχει στον 2ο όμιλο της League B και θα καταταγεί τέταρτη στο γκρουπ.

