Κοινωνία

Φονικό στην Κρήτη: προφυλακιστέος ο καθ’ ομολογίαν δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στην απολογία του ο 44χρονος που αφαίρεσε τη ζωή του 22χρονου πατέρα στον Μυλοπόταμο.

Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στον Αργουλιό Μυλοποτάμου την περασμένη Κυριακή.

Ο 44χρονος, απολογούταν στην Ανακρίτρια για περίπου τρεις ώρες και στη συνέχεια ο Εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

O 44χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του ενώ παρέδωσε και το πιστόλι με το οποίο φέρεται να πήρε τη ζωή του 22χρονου.

Ο δράστης ενώπιον της Ανακρίτριας ισχυρίστηκε για μία ακόμη φορά πως θόλωσε το μυαλό του όταν ο 22χρονος συγχωριανός του τον προκάλεσε μιλώντας με άσχημα λόγια για συγγενείς του ζώντες και νεκρούς.

Αναφέρθηκε στις τεταμένες σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ των δύο οικογενειών εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και σε συγκεκριμένα περιστατικά που είχαν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Λιγνάδη: Νέος κύκλος καταθέσεων (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Aνήλικοι τραμπούκιζαν και εκβίαζαν παιδιά

Πρέβεζα: Μπαρμπούνι “γίγας” στα δίχτυα ψαρά (εικόνες)