Υγεία - Περιβάλλον

Δημακοπούλου: Μαλένα - Ίριδα είχαν βασανιστικό και μαρτυρικό θάνατο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η ιατροδικαστής στην εκπομπή “Το Πρωινό” για τον χρόνο που απαιτήθηκε για να αφαιρεθεί η ζωή των παιδιών και την ευκαιρία που είχε ο δολοφόνος να “κάνει πίσω” πριν ξεψυχήσουν τα κορίτσια.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τρίτη η ιατροδικαστής, Ουρανία Δημακοπούλου, στον απόηχο του νέου πορίσματος για την Μαλένα και την Ίριδα, σύμφωνα με το οποίο και αυτά τα δύο παιδιά της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου έχουν δολοφονηθεί.

Όπως είπε, τα δύο παιδιά περίμενε, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο πόρισμα, «βασανιστικός, αργός, μαρτυρικός θάνατος. Τα παιδιά υπέφεραν».

Όπως επεσήμανε, «χρειάζεται 1 με 3 λεπτά για να έχουμε απώλεια συνείδησης. Είναι 180 δευτερόλεπτα. Είναι πολύ μεγάλος χρόνος, ώστε το άτομο που έχει αποφασίσει να κλείσει το στόμα και την μύτη του άλλου ανθρώπου, θα μπορούσε να κάνει πίσω και έτσι οι γιατροί που ήταν στο νοσοκομείο, στην περίπτωση της Μαλένας, θα μπορούσαν να κάνουν ανάνηψη στο παιδί.

«Σε 3 με 5 λεπτά επέρχεται ο θάνατος. Έχει κάποιος στην διάθεση του 3 λεπτά για να κάνει πίσω», υπογράμμισε η κ. Δημακοπούλου.

Στην εκπομπή παρουσιάστηκε και μια φωτογραφία - ντοκουμέντο της Μαλένας, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί και μάλιστα αποκαλύπτεται και ένα σημαντικό στοιχείο σχετικά με τα σημάδια που βρέθηκαν μετά θάνατον στο πρόσωπο του άτυχου παιδιού.

Όπως τόνισε η ιατροδικαστής, στην περίπτωση της Μαλένας, αλλά και της Ίριδας, «όλα τα ευρήματα εκτιμήθηκαν με λάθος τρόπο και όχι συνολικά. Με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς, οι εξωτερικές κακώσεις στο πρόσωπο των δύο κοριτσιών, δεν αξιολογήθηκαν στην βάση που αξιολογήθηκαν τώρα».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: Τον κατήγγειλε για βιασμό σε κλαμπ και έφυγε για τη Σουηδία

Ηλικιωμένος χάιδευε τα γεννητικά του όργανα ακολουθώντας 14χρονη

Πισπιρίγκου: ο ασφυκτικός θάνατος μέσα σε 180 δευτερόλεπτα και η νέα κατάθεση της αδερφής της στη ΓΑΔΑ (βίντεο)