Φωτιά στην Παλλήνη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (22/6) για φωτιά που εκδηλώθηκε στην Παλλήνη Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει κυρίως ξερά χόρτα σε οικοπεδικούς χώρους που βρίσκονται ανάμεσα σε Παλλήνη και Ανθούσα, σε όχι κάποια πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματα και 8 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες.

#Πυρκαγιά σε οικοπεδικούς χώρους στην Παλλήνη Αττικής. Επιχειρούν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2022

