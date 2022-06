Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Δεν αυξάνεται ο ΦΠΑ στις μάσκες

Η αύξηση του ΦΠΑ δεν θα γίνει για τουλάχιστον ένα εξάμηνο ακόμα, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δεν θα επιστρέψουν τελικά στον υψηλό ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου οι μάσκες, τα χειρουργικά γάντια, τα αντισηπτικά και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή.

Με δεδομένο πως ο κορονοϊός παρουσιάζει ξανά έξαρση και οι μάσκες παραμένουν υποχρεωτικές σε ορισμένους εσωτερικούς χώρους, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε πως η αύξηση του ΦΠΑ δεν θα γίνει για τουλάχιστον ένα εξάμηνο ακόμα.

Όπως γνωστοποίησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων προωθείται τροπολογία, η οποία θα έρθει αύριο, Τρίτη στη Βουλή που θα προβλέπει ότι ο ΦΠΑ θα παραμείνει ως έχει στο 6%.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν αντιδράσεις καθώς είχε γίνει γνωστό ότι οι μάσκες και τα αντισηπτικά περιλαμβάνονται στη λίστα των προϊόντων για τα οποία θα αυξανόταν ο ΦΠΑ από 1η Ιουλίου στο 24% από 6% που είναι σήμερα.

Συγκεκριμένα θα αυξανόταν στα εξής αγαθά:

στις μάσκες προστασίας,

στα γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών – νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση),

στο σαπούνι

και σε άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή,

στα αντισηπτικά διαλύματα,

στα αντισηπτικά μαντηλάκια και σε άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα.

στην αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών

η καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95% που διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση.

Τελικά με παρέμβαση του υπουργείου Ανάπτυξης δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στις μάσκες από 1η Ιουλίου.

