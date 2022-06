Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Λέων για Πισπιρίγκου: δεν υπάρχει “πόλεμος” μεταξύ ιατροδικαστών

Όλα όσα είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Γρηγόρης Λέων για την αμφισβήτιση των αποτελεσμάτων από την πλευρά της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών νεκρών κοριτσιών στην Πάτρα, μίλησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ τηε εκπομπής, η πλευρά της Ρούλας Πισπιρίγκου, μετά το νέο πόρισμα για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, έστειλε εξώδικα στο εργαστήριο του Νικόλα Ράικου και στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Ο Γρηγόρης Λέων ανέφερε αρχικά: “Ξέρετε όταν δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση σε κάποιες κινήσεις νομικές, δυστυχώς μπαίνουμε σε μία διαδικασία που μπορεί νομικά να φαίνεται ορθή, εμάς όμως τους επιστήμονες, δηλαδή η αντίδραση του ΑΠΘ αν ήταν αυτή που άκουσα ήταν η ορθή.

Για να σας το θέσω στη σωστή βάση. Το κάθε εργαστήριο παίρνει μία εντολη, Επάνω γράφει το τι πρέπει να κάνουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε, συνήθως μας ζητάει το τι πρέπει να κάνουμε, ο επιστήμονας έχει τη δυνατότητα να κάνει και περισσότερα, καθώς στην εντολή γράφει παρακαλώ κάνετε ό,τι είναι στις γνώσεις σας για να απαντήσετε στα συγκεκριμένα ερωτήματα.”

Ακόμη, τόνισε ο ιατροδικαστής: “Από τη στιγμή που κάποιος μπορούσε να πάρει την εντολή και να τα δει όλα αυτά απαντημένα, οι συνάδελφοι μπαίνουν σε διαδικασία να απαντήσουν θέματα που έχουν ελέγξει δύο και τρεις φορές όλα όσα είναι ήδη απαντημένα.” συνέχισε.



“Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε η υπερασπιστική γραμμή με το “το λέει μόνο ο Λέων” ακόμη και για τα δύο πρώτα παιδιά και τώρα αμφισβητούν τους πάντες.”

Για τον διαμάχες μεταξύ των ιατρωδικαστών είπε ο Γρηγόρης Λέων: “Είχε βγει αν θυμάστε και ένας “πόλεμος” μεταξύ ιατροδικαστών. Τελικά ούτε πόλεμος υπήρξε. Βγαίνει στο πρώτο περιστατικό ο καθηγητής ο κύριος Αγαπητός ξεκαθαρίζει και αυτός, συντάσσεται πλήρως με το πόρισμα. Ούτε “πόλεμος” προφανώς υπάρχει προφανώς αφού κλείσαμε τα δύο πρώτα, πάμε πάλι να δούμε το τι έγινε με το τρίτο παιδί.”

Όσον αφορά την υπερασπιστική γραμμή της Ρούλας Πισπιρίγκου, ανέφερε πως είναι μεταβαλλόμενη και προσαρμόζεται ανάλογα με τα νέα στοιχεία, “μεταβάλλεται η άποψη και αμφισβητούμε κάτι άλλο”.

“Στην ιατροδικαστική, μπορεί να αμφισβητήσει 150 φορές το από τι πέθανε κάποιος, όμως στο τέλος θα πρέπει να δοθεί απάντηση στο από τι πέθανε” αναφέρει ακόμη ο ιατροδικαστής, ενώ τόνισε ότι για τα δύο πρώτα περιστατικά έχουν "κλειδώσει" τα αίτια θανάτου.

