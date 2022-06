Αθλητικά

Wimbledon - Τσιτσιπάς: Με το... δεξί στην πρεμιέρα

«Ίδρωσε», αλλά πέρασε στον 2ο γύρο ο Τσιτσιπάς. Ο επόμενος αντίπαλός του.

Μετά από δύο πρόωρους αποκλεισμούς στα προηγούμενα τουρνουά, από τον Τόμας Φαμπιάνο αρχικά και τον Φράνσις Τιαφό στη συνέχεια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε με... το δεξί στο Γουίμπλεντον, επικρατώντας πολύ δύσκολα με 3-1 σετ του Ελβετού, Αλεξάντερ Ριτσάρ.

Παρά τα εμπόδια που συνάντησε ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον 2ο γύρο του τρίτου Grand Slam της σεζόν, φιλοδοξώντας να φτάσει για πρώτη φορά πιο μακριά από τη φάση των «16», κάτι που είχε καταφέρει το 2016, όταν αποκλείστηκε από τον Τζον Ίσνερ.

Η πρώτη νίκη του Έλληνα τενίστα, μετά το 2018, στο All England Club απέναντι στο νο188 της παγκόσμιας κατάταξης ήρθε μετά «κόπων και βασάνων». Πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ με 7-6(1), στο δεύτερο ήταν κυρίαρχος (6-3), αλλά στο τρίτο ο Ριτσάρ δεν τα παράτησε και με μπρέικ στο 11ο game προηγήθηκε 6-5. Ακολούθως κράτησε το σερβίς του και μείωσε σε 2-1. Στο 4ο σετ ο Τσιτσιπάς με μπρέικ στο 10 game πήρε τη νίκη με 6-4.

Στην πρώτη του συμμετοχή σε κυρίως ταμπλό ενός Grand Slam, ο Ριτσάρ δυσκόλεψε πάρα πολύ τον κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στο πρώτο σετ όταν προηγήθηκε με 4-1 στα game.

Στο σημείο εκείνο ο 23χρονος πρωταθλητής ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, πήρε τέσσερα σερί games και προηγήθηκε με 5-4. Και πάλι, όμως, ο Ελβετός δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ, όπου ο Τσιτσιπάς έκανε... «πάρτι» χάνοντας μόλις έναν πόντο!

Στο δεύτερο και με τη ψυχολογία στα ύψη το νο5 της παγκόσμιας κατάταξης έφτασε άνετα στο 2-0 (6-3), ενώ στο τρίτο έγινε μάχη, με τον Ριτσάρ να αποδεικνύεται πιο ψύχραιμος. Έκανε καθοριστικό μπρέικ στο 11ο game, προηγήθηκε με 6-5 και κρατώντας το σερβίς του στη συνέχεια έφτασε στο 7-5 και στο 2-1.

Με μπρέικ... στο μπρέικ ξεκίνησε το τέταρτο σετ. Ο Ελβετός «έσπασε» το σερβίς του Έλληνα, για να «απαντήσει» άμεσα ο Τσιτσιπάς και να ισοφαρίσει (1-1). Οι δυο τενίστες πήγαιναν μαζί μέχρι το 8ο game (4-4), με τον Τσιτσιπά να κρατά το σερβίς του και με μπρέικ στον αντίπαλό του να φτάνει στο 6-4.

Με τη νίκη του ο Τσιτσιπάς έφτασε τις 51 σε Grand Slam (ρεκόρ 51-21), αλλά και στην 360η της καριέρας του (ρεκόρ 360-176). Στο β΄ γύρο ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αυστραλό Τζόρνταν Τόμσον (νο76).