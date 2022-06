Κοινωνία

Λέων: Το πόρισμα για Μαλένα - Ίριδα δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι είναι εγκληματική ενέργεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ιατροδικαστής σχολιάζει, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση και μιλά για το πόρισμα Καρακούκη – Καλογριά.

Για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση με τα τρία νεκρά παιδιά στην Πάτρα μίλησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Συγκεκριμένα η Ρούλα Πισπιρίγκου καλείται να καταθέσει ως ύποπτη για τις δολοφονίες και των δύο μικρότερων παιδιών της, της Μαλένας και Ιριδας, μετά την υποβολή των πορισμάτων των ιατροδικαστών.

Ο κ. Λέων χαρακτήρισε «δύσκολη την πορεία για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα βέβαιο και επιστημονικά άρτιο χάρη στους δυο συναδέλφους Καλογριά και Καρακούκη».



Όπως είπε ο κ. Λέων «ο κ. Καρακούκης έβαλε την σφραγίδα του στην όλη διαδικασία η οποία καταλήγει σε ένα βέβαιο συμπέρασμα που περιλαμβάνει την αιτία θανάτου που είναι ασφυκτικός θάνατος και που δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται εγκληματική ενέργεια.»

Ο κ. Λέων τόνισε ότι «ειδικά η μητέρα ήταν πολλές φορές λαλίστατη σε συνεντεύξεις της και περιέγραψε με λεπτομέρεια την σκηνή του θανάτου και πλέον μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα την σκηνή δολοφονίας αυτών των παιδιών, οπότε νομίζω ότι οι Αρχές έχουν όλα τα στοιχεία για να προχωρήσουν»

Μάλιστα, ο κ. Λέων τόνισε ότι με το πόρισμα συντάσσεται το σύνολο των συναδέλφων του, ενώ απαντώντας στην ερώτηση για το αν αισθάνεται ο ίδιος δικαιωμένος είπε πως «δεν μπορώ να μιλήσω για δικαίωση μετά τους θανάτους τριών παιδιών, όμως δικαιώνονται οι ψυχές τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Μαντάς: Η Μαρία Καρρά καταθέτει προσφυγή κατά της δήμευσης της περιουσίας

“Turkaegean”: ΕΔΕ διέταξε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ναύπλιο - Τροχαίο: Αυτοκίνητο γκρέμισε μάντρα και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα (εικόνες)