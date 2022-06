Life

Σκιαδαρέσης για Φιλιππίδη - Λιγνάδη: το θέμα είναι να μην κλείσουν τώρα τα στόματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λάβρος κατά του Αλέξη Κούγια ήταν ο ηθοποιός. Τι είπε στην εκπομπή “Το Πρωινό” για τον Γιώργο Κιμούλη, τους ηθοποιούς που δεν είναι μέλη του ΣΕΗ και την “Αντιγόνη” που ανεβαίνει μόνο για 3 παραστάσεις!

Για την συμμετοχή του στις τρεις παραστάσεις του έργου «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε θέατρο της Αθήνας και όχι σε κάποιο αρχαίο θέατρο της Ελλάδας, μίλησε την Πέμπτη ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, που ήταν καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε ο ηθοποιός, «είναι χρονιά αφιερωμένη στην Αντιγόνη και η παράσταση γίνεται σε αυτό το πλαίσιο, έχουν γίνει και επιστημονικές μελέτες, γίνονται και παραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι και μόνο μία παράσταση, πάλι καλά που αυτήν την φορά είναι τρεις. Συμβαίνει και αυτό στην δουλειά μας. Έχουμε μάθει πέντε φορές τον χρόνο να “γεννάμε” κάτι καινούριο, το έχουμε συνηθίσει πιά».

Απαντώντας στην Φαίη Σκορδά για το πόσο εύκολα κινείται ανάμεσα σε μια εμπορική σειρά ή παράσταση, σε κάτι που απευθύνεται σε μικρότερο κοινό, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης είπε «για μένα όλα είναι δουλειά μου, τα αγαπάω όλα το ίδιο και δεν τα ξεχωρίζω, αν κάνω κάτι που θα το δει πολύς ή λιγότερος κόσμος».

Σχετικά με τις δίκες των ηθοποιών Πέτρου Φιλιππίδη και Δημήτρη Λιγνάδη, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για βιασμούς γυναικών ο πρώτος και αγοριών – μεταξύ των οποίων ανήλικοι – ο δεύτερος, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης επεσήμανε «Περιμένω ό,τι περιμένουν όλοι, να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Εάν και εφόσον έχουν γίνει όλα αυτά, προφανώς να ικανοποιηθούν τα θύματα και να γίνει ότι πρέπει».

Αναφορικά με τον Αλέξη Κούγια, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο οποίος υπέγραψε και το κείμενο διαμαρτυρίας κατά του ποινικολόγου, μαζί με εκατοντάδες άλλους καλλιτέχνες, υποστήριξε πως «ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει και εγώ μπορώ να γελάω. Υπέγραψα την επιστολή κατά του Κούγια γιατί με χαρακτηρισμούς ανεπίτρεπτους, προσπάθησε να μεταφέρει την δίκη έξω από την δικαστική αίθουσα, προσβάλλοντας πολλούς ανθρώπους και συναδέλφους μου και μη».

«Το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, αλλά δεν γίνονται βιασμοί ανηλίκων», σχολίασε δηκτικά, απαντώντας σε φράση που ειπώθηκε κατά τις δίκες των δύο ηθοποιών, ενώ είπε πως στο εξής δύσκολα θα συμμετείχε σε μια παράσταση μαζί με τον Πέτρο Φιλιππίδη ή τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Σχολιάζοντας δηλώσεις και αναφορές στην δημόσια σφαίρα αναφορικά με τις δύο περιβόητες υποθέσεις, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης είπε πως μετά από μια καταγγελία, υπάρχουν πολλά θέματα που ανοίγουν, τονίζοντας ωστόσο πως «το θέμα είναι να μην κλείσουν πάλι τα στόματα».

Σχολιάζοντας την αγωγή του Γιώργου Κιμούλη κατά του ΣΕΗ για διαφυγόντα έσοδα, λόγω της διαγραφής του από το Σωματείο, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης είπε διαγραφές ηθοποιών γίνεται ανέκαθεν όσο λειτουργεί το Πειθαρχικό του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και τόνισε πως ο Γιώργος Κιμούλης μπορεί να πράξει «ότι κάνουν πολλοί άλλοι ηθοποιοί, που δουλεύουν και κάνουν παραστάσεις, χωρίς να είναι μέλη του ΣΕΗ».

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Πνίγηκε 20χρονος στην θάλασσα - Σφηνώθηκε σε βράχια

Πισπιρίγκου: Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στον Κορυδαλλό - Της επέδωσαν την κλήση

Κορονοϊός - 4η δόση εμβολίου: Διευκρινίσεις μετά τις αντιδράσεις