Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Άρης, ο Πλούτωνας και η επιθετική “σκυτάλη” (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.

«Ο μήνας που πέρασε ήταν πολύ ωραίος, δεν ήταν; Σήμερα δεν είναι πολύ ωραία μέρα», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», πριν από τις αναλυτικές προβλέψεις της για τα ζώδια.

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, παρότι η Αφροδίτη και ο Δίας κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, ο Άρης και ο Πλούτωνας δεν αφήνουν καλή αίσθηση και δεν έχουν καλή επίδραση.

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «λόγω του Άρη και του Πλούτωνα είναι σαν να έχουμε επιθετική διάθεση, ας το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Ο Ιούνιος παραδίδει την σκυτάλη στον Ιούλιο με επιθετική διάθεση».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





