Τουρκία: “σίγησαν” Deutsche Welle και Voice of America

Το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της Τουρκίας σταμάτησε την πρόσβαση στις υπηρεσίες των δύο δικτύων, που αντιδρούν στην προσπάθεια λογοκρισίας, όπως καταγγέλλεται.

Το Ανώτατο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Τουρκίας (RTUK) απέκλεισε την πρόσβαση στην τουρκική υπηρεσία του αμερικανικού κρατικού δικτύου Voice of America και του γερμανικού δημόσιου δικτύου Deutsche Welle διότι δεν υπέβαλαν αιτήσεις να τους χορηγηθούν άδειες μετάδοσης περιεχομένου, όπως απαιτεί ο τουρκικός εποπτικός φορέας των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, δήλωσε μέλος του χθες Πέμπτη.

Τον Φεβρουάριο, τόσο η DW και η VoA ανακοίνωναν πως δεν θα υπέβαλαν αιτήσεις για να λάβουν άδειες όπως απαιτούσε το RTUK δυνάμει της τουρκικής νομοθεσίας για τα ΜΜΕ, που επικριτές της τουρκικής κυβέρνησης λένε πως πραγματικό στόχο έχει τη λογοκρισία.

Ο Ιλχάν Τάστσι, μέλος του RTUK που πρόσκειται στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP, αξιωματική αντιπολίτευση), ανέφερε μέσω Twitter πως η πρόσβαση στην τουρκική υπηρεσία της Ντόιτσε Βέλε και στην τουρκική υπηρεσία της Φωνής της Αμερικής αποκλείστηκε με δικαστική απόφαση κατόπιν αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου φορέα.

Σύμφωνα με τον κ. Τάστσι, την απόφαση έλαβε δικαστήριο της Άγκυρας με το σκεπτικό ότι τα δύο ξένα ΜΜΕ δεν υπέβαλαν αιτήσεις για να τους χορηγηθούν άδειες. «Ιδού η ελευθεροτυπία σας και η εμπεδωμένη δημοκρατία σας!», πρόσθεσε σαρκαστικά.

Τα περισσότερα από τα μέσα ενημέρωσης με απήχηση στην Τουρκία θεωρούνται προσκείμενα στην κυβέρνηση και η κάλυψή τους είναι χωρίς εξαίρεση ευνοϊκή για τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τους πολιτικούς του συμμάχους. Αρκετοί Τούρκοι καταφεύγουν σε εναλλακτικές πηγές, ορισμένες στο εξωτερικό, και στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνονται.

Το RTUK, στο οποίο κυριαρχούν το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης & Ανάπτυξης (AKP) και οι σύμμαχοί του, ανακοινώνει συχνά πρόστιμα σε μέσα ενημέρωσης που επικρίνουν την κυβέρνηση.

Ο διάλογος στο τουρκικό κοινοβούλιο για το νομοσχέδιο που αφορά μέσα ενημέρωσης και οι αντίπαλοι της κυβέρνησης έχουν βαφτίσει «νόμο για τη λογοκρισία» αναβλήθηκε μέχρι το φθινόπωρο, όταν θα επαναληφθούν οι εργασίες της τουρκικής εθνικής αντιπροσωπείας, ανέφερε ο Μαχίρ Γιουνάλ, βουλευτής του AKP, αυτή την εβδομάδα.

Η Τουρκία βρίσκεται για χρόνια στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης σε ό,τι αφορά τον αριθμό των δημοσιογράφων που βρίσκονται στις φυλακές και επιπλήττεται τόσο από συμμάχους της στη Δύση όσο και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για σωρεία παραβιάσεων. Επικριτές της κυβέρνησης του κ. Ερντογάν επισημαίνουν εξάλλου πως χρησιμοποιεί το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016 ως πρόσχημα για την πάταξη κάθε διαφωνίας. Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές και διατείνεται πάγια ότι τα μέτρα που λαμβάνει είναι απαραίτητα εξαιτίας των απειλών για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας.

