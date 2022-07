Πολιτική

Εθνικά θέματα: Ενημέρωση Δένδια στα κόμματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση των κομμάτων από τον Νίκο Δένδια, για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας πραγματοποιεί συναντήσεις με τους εκπροσώπους τους, καθώς και τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Πρώτη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών ήταν με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Κατρούγκαλο.

Συναντήθηκα @GreeceMFA με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Κατρούγκαλο @gkatr, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. pic.twitter.com/z2Zet5FHqy

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 1, 2022

Κατρούγκαλος μετά τη συνάντηση με ΥΠΕΞ: «H πρακτική "τα δίνουμε όλα και δεν παίρνουμε τίποτα", αυτή η προσωποπαγής πολιτική, δεν ωφελεί τη χώρα»

«Η παράταση της παραμονής της ΝΔ στην εξουσία βλάπτει τη χώρα και στο επίπεδο της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής», δήλωσε ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Κατρούγκαλος μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

«Η εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη έχει τρία χαρακτηριστικά», υπογράμμισε και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρώτον, συνιστά ανατροπή πάγιων σταθερών της διπλωματίας μας, εγκατάλειψη της πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής και επιστροφή στο δόγμα που χρησιμοποιούσε η ελληνική Δεξιά την περίοδο του εμφυλίου, της Ελλάδας ως "προκεχωρημένου φυλακίου". Και αυτά στο πλαίσιο, με μιας λογικής που δεν είναι διεκδικητική, αλλά η λογική του πιστού και δεδομένου».

«Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για μια ΙΧ πολιτική του Κ. Μητσοτάκη, η οποία πολλές φορές εκδηλώνεται εν αγνοία τόσο του υπουργείου Εξωτερικών όσο και του υπουργείου Άμυνας. Χαρακτηριστική η ανακοίνωση για την αγορά των 6 Ραφάλ, των πρόσθετων Ραφάλ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που την αγνοούσε ο ίδιος ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ή οι πρόσφατες εξαγγελίες για τα F35», συνέχισε και προσέθεσε:

«Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η έμφαση στην επικοινωνία και όχι στην ουσία, και η κατασκευή εικονικών πραγματικοτήτων, όπως είναι η αφήγηση περί τάχα απομόνωσης της Τουρκίας, λόγω των μεγάλων επιτυχιών του "Μωυσή πρωθυπουργού"».

«Η πιο φανερή διάψευση αυτού του αφηγήματος έγινε στην πρόσφατη διάσκεψη του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, όπου η παραβατική Τουρκία, που παραβιάζει τα δικαιώματα στο εσωτερικό της χώρας, που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, όχι μόνο με τις παράλογες αιτιάσεις απέναντι στη δική μας χώρα, αλλά και έχοντας στρατεύματα κατοχής σε τρεις χώρες, στην Κύπρο, στη Συρία, στο Ιράκ, αυτή η παραβατική Τουρκία πήρε την πλήρη στήριξη της Δύσης, πήρε ό,τι ήθελε. Και πώς χαρακτηρίστηκε το αποτέλεσμα της διάσκεψης; Αν όχι επιτυχία, θετική τουλάχιστον για τον πρωθυπουργό, τη στιγμή που όλοι οι αντικειμενικοί παρατηρητές, και αυτοί που συμμετείχαν άμεσα στη Διάσκεψη, όπως ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κασουλίδης, την χαρακτήρισαν δυσμενή εξέλιξη», σχολίασε ο Γ. Κατρούγκαλος, εκτιμώντας πως «αυτή η πρακτική, "τα δίνουμε όλα και δεν παίρνουμε τίποτα", αυτή η προσωποπαγής πολιτική δεν ωφελεί τη χώρα».

«Πρέπει να επιστρέψουμε στην πολυδιάστατη ενεργητική διπλωματία που έχει ανάγκη η χώρα, και για το λόγο αυτό πρέπει να έχουμε το δυνατό συντομότερο εκλογές. Η παράταση της παραμονής της ΝΔ στην εξουσία βλάπτει τη χώρα και στο επίπεδο της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής», κατέληξε.

Μετά την συνάνηση με τον Γιώργο Κατρούγκαλο ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ανδρέα Λοβέρδο.

Με τον Ανδρέα Λοβέρδο @a_loverdos, εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ @GreeceMFA. Συζητήσαμε για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. pic.twitter.com/wyNeeaC4PG

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 1, 2022

Λοβέρδος: Σε ό,τι αφορά τη στάση της Τουρκίας, κανείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και πολύ ενημερωμένος πριν λέει οτιδήποτε στο δημόσιο διάλογο

«Η απόφαση για να λάβουν η Φινλανδία και η Σουηδία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας και να εναπόκειται τώρα στα εθνικά κοινοβούλια να κυρώσουν την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, έχει χαρακτηριστικά ιστορικής απόφασης» δήλωσε ο τομεάρχης Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος , μετά το πέρας της συνάντησης με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Όπως επισήμανε ο Ανδρέας Λοβέρδος, η απόφαση αυτή επισκιάζει οποιοδήποτε άλλο γεγονός έχει συζητηθεί και στη χώρα μας αυτή τη στιγμή και προσέθεσε: «Μένω, λοιπόν, σε αυτό. Είναι λάθος η συζήτηση να παρεκκλίνει προς άλλα θέματα και επειδή ενημερώθηκα για το ακριβές κείμενο της Συμφωνίας που υπεγράφη στη Μαδρίτη, ειδικά για αυτά τα θέματα, και ειδικά σε ό,τι αφορά τη στάση της Τουρκίας, κανείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και πολύ ενημερωμένος πριν λέει οτιδήποτε στο δημόσιο διάλογο».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε πως η απόφαση για τη Φινλανδία και τη Σουηδία είναι μια απάντηση στα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία, ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής, και επειδή αυτές οι δύο χώρες ήταν απρόθυμες πριν από την εισβολή να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, η ένταξή τους σε αυτό τον οργανισμό σημαίνει ότι αισθάνονται μια μορφή ισχυρής προστασίας.

Κατά τη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, όπως ανέφερε στη δήλωσή του, είχε την ευκαιρία επί αρκετή ώρα να συζητήσει ζητήματα που αφορούν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις εξελίξεις εκεί, τα θέματα που αφορούν τα Δυτικά Βαλκάνια και γενικότερα τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. «Προφανώς, τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία. Και στο κλίμα που συνήθως γίνονται αυτές οι συζητήσεις μεταξύ εμού και του κ. Δένδια, είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ και για ορισμένα πράγματα τα οποία δεν γνώριζα» σημείωσε επιπροσθέτως.

Μαρίνος: Η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωατλαντισμού είναι άκρως επικίνδυνη

Την κατηγορηματική αντίθεση «με την πολιτική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση και την πολιτική που έχουν ακολουθήσει οι κυβερνήσεις στη χώρα μας», εξέφρασε το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. «Συζητήσαμε με τον υπουργό τις εξελίξεις στην περιοχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη και θέσαμε τις θέσεις του ΚΚΕ» επισήμανε ο Γιώργος Μαρίνος και σημείωσε πως «η πολιτική της εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε αμερικανο-νατοϊκό ορμητήριο, βάζουν τον λαό μας μπροστά σε μεγάλους κινδύνους» και ότι «η πολιτική αυτή που εφαρμόζει η κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωατλαντισμού είναι άκρως επικίνδυνη».

Επίσης, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ ανέφερε ότι «οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ, αυτού του δολοφονικού μηχανισμού, που βάλθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής στη Μαδρίτη, ρίχνουν παραπέρα λάδι στη φωτιά στους ανταγωνισμούς με τη Ρωσία και την Κίνα, οδηγούν σε κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, τροφοδοτούν ένα νέο κύκλο συμβατικών και πυρηνικών εξοπλισμών που πληρώνουν ακριβά οι λαοί» και προσέθεσε πως στις συνθήκες αυτές, «οι γενικότεροι ανταγωνισμοί, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αστική τάξη, η όξυνση της επιθετικότητας της τουρκικής κυβέρνησης και η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών είναι πάρα πολύ επικίνδυνες εξελίξεις». Στην πράξη, είπε, «έχει καταρριφθεί ο μύθος ότι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι δυνάμεις προστασίας της ασφάλειας και της ειρήνης, ή είναι δυνάμεις που μπορούν να αναχαιτίσουν τις διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους» και επισήμανε πως οι δυνάμεις αυτές «έχουν τεράστιες και εγκληματικές ευθύνες και επί της ουσίας επειδή θέλουν να είναι κοντά στο ΝΑΤΟ και στο ευρωατλαντικό μπλοκ η Τουρκία, να ενισχύεται η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ στους γενικότερους ανταγωνισμούς».

Κατά τον Γιώργο Μαρίνο, «οι λεγόμενοι σύμμαχοι διαμορφώνουν το έδαφος για έναν οδυνηρό συμβιβασμό, που αφορά τη συνεκμετάλλευσης και η συνδιαχείριση του Αιγαίου». Καταληκτικά, υπογράμμισε πως «το ΚΚΕ καλεί τον λαό και να επαγρυπνεί και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ να δυναμώσει τον αγώνα για την απεμπλοκή της χώρας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τους γενικότερους επικίνδυνος σχεδιασμούς».

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: φωτογραφίες του προπονητή πολεμικών τεχνών που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη αθλήτρια

Πισπιρίγκου: Ο Ζάρδας αποχωρεί από την υπεράσπισή της

Επισκοπή Σικίνου: Βραβείο Europa Nostra 2022 (εικόνες)