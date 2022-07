Οικονομία

Μητσοτάκης: Νέα προγράμματα για μακροχρόνια άνεργους

Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την συνάντηση με ωφελούμενους του προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ.



Την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 55 έως 67 ετών ώστε να δημιουργηθούν 6.500 επιπλέον θέσεις εργασίας και την έναρξη ενός νέου προγράμματος, που θα καλύπτει 10.000 μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με γυναίκες και άνδρες που συγκαταλέγονται στους 8.000 ηλικίας 55-67 ετών οι οποίοι έχουν πλέον βρει εργασία σε Δήμους, Περιφέρειες, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΚΕΠ και άλλα ΝΠΔΔ χάρη στο υφιστάμενο πρόγραμμα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι συνολικά 8.500 θέσεις που προβλέπονται έως σήμερα θα αυξηθούν σε 15.000, με προϋπολογισμό 117 εκατομμύρια ευρώ.



Το νέο πρόγραμμα απασχόλησης για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας άνω των 45 ετών, στον ιδιωτικό τομέα, θα δίνει έμφαση σε περιοχές που θεωρούνται θύλακες υψηλής ανεργίας. Έχοντας προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή του. Θα έχει διάρκεια 12 έως 18 μήνες και θα προβλέπει μηνιαία επιχορήγηση μισθού και εισφορών 653 έως 746 ευρώ για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.



«Υπάρχει ένα στερεότυπο -ξέρετε- στην Ελλάδα, ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να είναι κάποιων συγκεκριμένων ιδεολογικών χώρων. Νομίζω ότι εμείς έχουμε αποδείξει έμπρακτα ότι αυτό δεν ισχύει», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως η πολιτεία έχει αφενός τις γνώσεις και αφετέρου τους πόρους ώστε να μειωθεί δραστικά η ανεργία και να αυξηθεί η απασχόληση.



«Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε και παντρεύουμε τρία πράγματα: πολιτική βούληση, τεχνογνωσία, η οποία υπάρχει και στο Υπουργείο και στη ΔΥΠΑ, αλλά και ταυτόχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. «Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης σε συνδυασμό με μια κατεύθυνση από την πολιτική ηγεσία, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να πάμε τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε ένα άλλο επίπεδο και αυτός είναι ο στόχος μας», προσέθεσε.



Οι ωφελούμενοι αφηγήθηκαν τις εμπειρίες τους, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την καλή σύνδεση των θέσεων που τους προσφέρθηκαν με τα προσόντα ή την προϋπηρεσία τους, αλλά και με την αποτελεσματικότητα της ΔΥΠΑ, ειδικά των εργασιακών συμβούλων. Υπογράμμισαν επίσης το κοινωνικό όφελος και τη μεγάλη ψυχολογική ανάταση που προσφέρει η επιστροφή στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα ανέφεραν ότι χρειάζονται και πιο μακροπρόθεσμες ενέργειες όσον αφορά το πρόβλημα της ανεργίας στις ηλικιακές ομάδες που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη.





«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στις ηλικίες τις οποίες συζητάμε έχουμε τη δυνατότητα να δρομολογούμε προγράμματα τα οποία είναι αμοιβαία ωφέλιμα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι είναι δυνατή η σύνδεση των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ ώστε να μεγιστοποιηθεί η στήριξη και να καταπολεμηθεί η ανεργία στις μεγαλύτερες ηλικίες. «Πάμε να χτίσουμε ένα πρόγραμμα γέφυρα να έρθουμε να κολλήσουμε αυτούς τους ανθρώπους σε ένα πρόγραμμα πια στον ιδιωτικό τομέα», είπε χαρακτηριστικά.



«Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά εργασίας η ηλικιακή διάκριση», ανέφερε από την πλευρά του ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης. «Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έχουμε νέες δράσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης που στοχεύουν στους μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών. Θα δημιουργηθούν 10.000 θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, διότι η αλήθεια είναι ότι στον ιδιωτικό τομέα είναι που μπορεί να υπάρχει και αυτή η απορρόφηση σε βάθος χρόνου», προσέθεσε.



Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στις παρατηρήσεις των πολιτών για την προσαρμογή τους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μετά από θητείες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σημειώνοντας τα αφανή οφέλη που προκύπτουν από την πρόσμειξη διαφορετικών εμπειριών.



«Αυτό που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον κι έτσι δεν το είχα αντιληφθεί όταν έτσι διάβαζα το υλικό για το πρόγραμμα αυτό, είναι ακριβώς πώς αυτή η όσμωση μπορεί να είναι προς όφελος όλων. Των δημοσίων υπαλλήλων, διότι θα το δουν με διαφορετική ματιά, αλλά και των ωφελουμένων, διότι αισθάνονται ότι συνεισφέρουν και βελτιώνουν την παραγωγικότητα της υπηρεσίας στην οποία έχουν τοποθετηθεί», είπε.



H επέκταση του υφιστάμενου προγράμματος



Στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για τη στήριξη μακροχρόνια ανέργων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της τακτικής αξιολόγησης των προγραμμάτων από τη διοίκηση του πρώην ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, τον Ιούλιο του 2020 διευρύνθηκε σημαντικά ο αριθμός των φορέων που μπορούσαν να λάβουν μέρος στο «55 έως 67», ενώ η επίδοση αυξήθηκε στο 75% από το 50% και το ανώτατο όριο ανήλθε στα 750 ευρώ, έναντι των 600 που προβλέπονταν αρχικά.





Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017, όμως το 2018 ο τότε στόχος των 10.000 θέσεων μειώθηκε στο μισό και έως τον Ιούλιο του 2020 είχαν γίνει λιγότερες από 1.500 προσλήψεις. Ωστόσο, ύστερα από τις αλλαγές που υπήρξαν, η αποτελεσματικότητά του αυξήθηκε δραστικά και μέσα στο διάστημα περίπου δύο ετών που ακολούθησε έγιναν 8.000 προσλήψεις.



«Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πριν από 4-5 χρόνια περίπου, αλλά από το 2020 και μετά ενισχύθηκε πάρα πολύ», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. «Δηλαδή ενώ μέχρι τις εκλογές ήταν στο πρόγραμμα αυτό γύρω στους 1.000-1.500 ανθρώπους πήγαμε σε μεγαλύτερες ταχύτητες, το αναδιαρθρώσαμε και πια είναι 8.000 και πλέον οι ωφελούμενοι».



«Πήραμε ένα πρόγραμμα με πολύ λίγες προσλήψεις. Το βελτιώσαμε και σήμερα έχουμε 8.000 προσλήψεις σε δύο χρόνια. Είναι κομμάτι αυτής της συνεχούς βελτίωσης και της κουλτούρας που αναφέρατε που προσπαθούμε να εμπεδώσουμε κάθε μέρα και καλύτερα, κάθε μέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε ο κ. Πρωτοψάλτης.





Δικαιούχοι - εργοδότες του υφιστάμενου προγράμματος είναι φορείς της δημόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά στο πρόγραμμα έχει ενταχθεί πλήθος ΝΠΔΔ, όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Ιερές Μητροπόλεις, η ΣΤΑΣΥ καθώς και Δημοτικές Επιχειρήσεις από το σύνολο της επικράτειας.



Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης και ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

