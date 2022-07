Life

“Rouk Zouk”: Στην κορυφή της τηλεθέασης την φετινή σεζόν

Το «Rouk Zouk» με την απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια, ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν 2021-2022 και για άλλη μια χρονιά ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, χαρίζοντας ατέλειωτο παιχνίδι, γέλιο και θετική ενέργεια!

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη μετάδοσής του με μέσο όρο 20,5%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό 9 μονάδες. Στο σύνολο κοινού ήταν και πάλι πρώτο, με μέσο όρο 19,7% και 5,5 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κανάλι.

Φανατικοί του «Rouk Zouk» ήταν όλη τη σεζόν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. Η τηλεθέαση σε επιμέρους ανδρικό κοινό άγγιξε, κατά μέσο όρο, το 26,9%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό το 22,5%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, το «Rouk Zouk» κατέγραψε ρεκόρ σεζόν, στο δυναμικό κοινό 18-54, «χτυπώντας» 31,0%.

