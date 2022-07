Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο έξω από την 113 Πτέρυγα Μάχης (εικόνες)

Έξω από την 113 Πτέρυγα Μάχης σημειώθηκε το τροχαίο, σημαίνοντας συναγερμό.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 7:00 το πρωί της Κυριακής, στην περιοχή της Μίκρας, στη Θεσσαλονίκη.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των οδηγών τους.

Η σύγκρουση έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ο 38χρονος οδηγός του ενός οχήματος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή.

Ο δεύτερος οδηγός, 39 ετών, έχει τραυματιστεί πιο ελαφριά. Πρόκειται για στρατιωτικό ο οποίος μετέβαινε στην εργασία του και ο οποίος διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Για τον απεγκλωβισμό των οδηγών επιχείρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι περνούσαν από το σημείο τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, μαζί με Κινητή Ιατρική Μονάδα.

