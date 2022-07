FT - Αξιωματούχοι ΗΠΑ: “Να είμαστε έτοιμοι να διώξουμε την Τουρκία από το ΝΑΤΟ”

Τι αναφέρεται στην επιστολή, με την οποία επικρίνεται η στρατηγική των Συμμάχων, που συμβιβάστηκαν με τα αιτήματα του Ερντογάν, ανταμείβοντας την κακή συμπεριφορά του. Ποιοι υπογράφουν την επιστολή.

Περισσότερα «μαύρα σύννεφα» συγκεντρώνονται σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πώλησης F-16 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ και τη στάση που έχουν οι εταίροι έναντι της Άγκυρας. Μετά το ηχηρό «όχι» 35 Αμερικανών βουλευτών και των δύο κομμάτων που απηύθυναν επιστολή προς τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην εν λόγω προοπτική, τώρα δύο υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι υπέγραψαν επιστολή που δημοσιεύεται στους Financial Times, στην οποία καταγγέλλουν το τούρκικο «παζάρι» για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ και καλούν τη Συμμαχία να είναι έτοιμη να αποπέμψει την Τουρκία, προκειμένου να μην ενθαρρύνεται ο Ταγίπ Ερντογάν.

Στην επιστολή που δημοσιεύεται στους FT και, σύμφωνα με το cnn.gr υπογράφεται από τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μαρκ Γουάλας και την Μαντελέιν Τζόελσον -δύο ανώτατοι αξιωματούχοι στο Πρόγραμμα για την Δημοκρατία στην Τουρκία- γίνεται λόγος για το «Μεγάλο Παζάρι» της Τουρκίας σε σχέση με την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ και επικρίνεται η στρατηγική των Συμμάχων, που συμβιβάστηκαν με τα αιτήματα του Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να άρει το βέτο του.

«Το πρόβλημα με αυτή τη στρατηγική είναι ότι ανταμείβει την κακή συμπεριφορά του Ερντογάν. Θα τον ενθαρρύνει να πιέσει για περισσότερες παραχωρήσεις την επόμενη φορά που το ΝΑΤΟ θα χρειαστεί ομόφωνη ψηφοφορία για να αντιμετωπίσει μια κρίση. Κάθε παραχώρηση που θα εξαχθεί από τη συμμαχία θα επιδεικνύεται ως διπλωματική νίκη από τον Ερντογάν, βοηθώντας τον να ενισχύσει την εγχώρια υποστήριξη και να βοηθήσει την προσπάθεια επανεκλογής του το επόμενο έτος. Η αλήθεια είναι ότι το παζάρι λειτουργεί μόνο αν είσαι διατεθειμένος να αποχωρήσεις. Όσο ο Ερντογάν γνωρίζει ότι τα μέλη είναι απρόθυμα να κάνουν το απόλυτο βήμα της απομάκρυνσης της Τουρκίας, έστω και προσωρινά, θα συνεχίσει να έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις. Τα μέλη του ΝΑΤΟ γνωρίζουν ήδη ότι, ενώ η Τουρκία ανήκει στο ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν δεν ανήκει. Πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να εργαστούν προς αυτόν τον στόχο. Εάν οι κανόνες του ΝΑΤΟ τροποποιούνταν για να επιτρέψουν την προσωρινή αναστολή των κρατών μελών μέχρι οι ηγέτες τους να ευθυγραμμιστούν εκ νέου με τις αξίες και τα συμφέροντα της συμμαχίας, τότε ο Ερντογάν θα κατανοούσε την προοπτική πραγματικών οικονομικών και στρατηγικών συνεπειών για τις ενέργειές του» επισημαίνουν οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Προτείνουν στα μέλη της Συμμαχίας, δε, αν θέλουν να βγουν κερδισμένοι στο «Μεγάλο Παζάρι», να μάθουν πρώτα πού είναι οι έξοδοι.

Οι αιχμές αυτές κατά του Ταγίπ Ερντογάν και των πρακτικών της στη διεθνή σκηνή, ήρθαν να συμπληρώσουν την επιστολή των 35 Αμερικανών βουλευτών προς τον Τζο Μπάιντεν που τάχθηκαν κατά της πώλησης F-16 στην Τουρκία -αντίθετα με τις υποσχέσεις του Αμερικανού προέδρου στην Άγκυρα.

Η επιστολή αυτή είδε το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη και απεστάλη στο Λευκό Οίκο από τον βουλευτή των Δημοκρατικών Φρανκ Παλόν, ο οποίος και την δημοσίευσε σε ανάρτησή του στο Twitter.

