Ύδρα: ξυλοκόπησε υπάλληλο και συνελήφθη στον Πειραιά

Τι εντοπίστηκε στην κατοχή του άνδρα που ήταν μέλος της Λεγεώνας των Ξένων.

Σοβαρό επεισόδιο σε μπαρ της Ύδρας προκάλεσε χθες βράδυ ένας 25χρονος Έλληνας κάτοικος Γαλλίας και μέλος της Λεγεώνας των Ξένων, ο οποίος συνελήφθη το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά στο πλαίσιο του αυτοφώρου από άνδρες της ασφάλειας του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά.

Ο 25χρονος εντοπίστηκε κατά την αποβίβασή του από υδροπτέρυγο ενώ σε έλεγχο που του διενεργήθηκε στον ταξιδιωτικό του σάκο, βρέθηκαν:

ένα (01) στιλέτο με λάμα μήκους 8,5 εκ.

-μία (01) σιδερογροθιά και

-μία (01) πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος.





Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο νεαρός κατηγορείται για παράβαση του Ν.2168/93 ''περί όπλων'' όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με Ν.4678/20 καθώς και για παράβαση των άρθρων 308 (Απλή Σωματική Βλάβη), 361 (Εξύβριση), 333 (Απειλή) και 378 (Φθορά ξένης ιδιοκτησίας) του Π.Κ..

