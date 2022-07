Κοινωνία

Πέθανε ο διευθυντής του ΕΦΚΑ Πατησίων εν ώρα εργασίας (εικόνες)

Την είδηση έκανε γνωστή μέσα από ανάρτησή του στα social media ο Κωστής Χατζηδάκης.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, ο διευθυντής της Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Πατησίων, Κώστας Κούρκουλος. Την είδηση έκανε γνωστή, ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, μέσα από ανάρτησή του.

Όπως τόνισε ο υπουργός, ο διευθυντής στην ανάρτηση που συνόδευε με μία φωτογραφία του άτυχου άνδρα, «έπεσε στο καθήκον. Στην προσπάθειά του να βγουν παραπάνω συντάξεις».

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη πως ήταν «ξεχωριστός δημόσιος λειτουργός» και συλληπήθηκε τη σύζυγό του, που είναι επίσης υπάλληλος του ΕΦΚΑ, και την 19χρονη κόρη τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη:

«Στη φωτογραφία είναι ο Κώστας Κούρκουλος. Διευθυντής της Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Πατησίων που έπεσε χθες στο καθήκον. Στην προσπάθειά του να βγουν παραπάνω συντάξεις! Είχε πάει χθες, Κυριακή, στο γραφείο του, μόνος του χωρίς να του το ζητήσει κανένας, για να εξετάσει εκκρεμότητες ως προς συνταξιοδοτικά θέματα. Κι εκεί τον βρήκε να έχει αφήσει την τελευταία του πνοή -σε ηλικία 57 ετών- μία νεότερη συνάδελφος του με την οποία θα συνεργάζονταν για τα θέματα αυτά. Όλο το τελευταίο διάστημα είχε κάνει εξαιρετική δουλειά στον ΕΦΚΑ Πατησίων, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα γνωστά προβλήματα του ΕΦΚΑ.Θεωρώ συνειδησιακή μου υποχρέωση να αναφερθώ σ’ αυτόν τον ξεχωριστό δημόσιο λειτουργό. Γνωρίζετε ότι δεν έχω αποκρύψει ποτέ τα προβλήματα του ΕΦΚΑ ούτε γραφειοκρατικές διαδικασίες που αρκετές φορές έχω συναντήσει και προσπαθώ να αντιμετωπίσω. Ωστόσο, όπως πάλι έχω επισημάνει, υπάρχουν και παρά πολλοί υπάλληλοι, όπως ο Κώστας Κούρκουλος, που μέσα σε αντίξοες συνθήκες επιχειρούν να κάνουν το καλύτερο για όλους τους ασφαλισμένους και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους. Οφείλουμε όλοι να το αναγνωρίσουμε. Με οδύνη εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στη σύζυγο του Κώστα Κούρκουλου, επίσης υπάλληλο του ΕΦΚΑ, όπως και στη 19χρονη κόρη τους. Καλό κουράγιο και θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι μας χρειαστούν!».

