Δίκη Λιγνάδη: Η ώρα της απόφασης

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ανακοινώνει σήμερα την ετυμηγορία του για την "υπόθεση Λιγνάδη". Η απολογία του ηθοποιού και η εισαγγελική πρόταση.



Σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την ετυμηγορία του για την "υπόθεση Λιγνάδη", μία ποινική δικογραφία για σεξουαλική βία που έλαβε διαστάσεις καθώς ο πρωταγωνιστής της, μέχρι και μερικές ημέρες πριν συλληφθεί για μεγάλης απαξίας αδικήματα σε βάρος ανήλικων, κατείχε τη θέση του επικεφαλής του κορυφαίου θεάτρου της χώρας, του Εθνικού Θεάτρου.

Ο προσωρινά κρατούμενος ηθοποιός, πέντε μήνες από την έναρξη της δίκης του, που φθάνει στο τέλος της μετά από τριάντα συνεδριάσεις τού δικαστηρίου, θα κριθεί για τρεις βιασμούς ανηλίκων αγοριών κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης και ενός ενήλικου άντρα.

Οι δικαστές με την ετυμηγορία τους θα απαντήσουν θεσμικά και επίσημα αν όσα καταμαρτυρούνται στον άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου είναι η αλήθεια ή αν, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, αυτός είναι το θύμα μίας πλεκτάνης που στήθηκε σε βάρος του «από ένα σύμπλεγμα ομάδων και συνιστωσών προσώπων με συγκλίνοντα κίνητρα που δημιούργησαν "το προϊόν βιαστής" το οποίο προσφέρθηκε για πολιτική εκμετάλλευση».

Πριν δύο εβδομάδες οι δικαστές άκουσαν τον 58χρονο κατηγορούμενο να αρνείται όσα του καταλογίζονται στη δικογραφία και όσα, πολλές φορές με δυσκολία και μεγάλη φόρτιση, περιέγραψαν στο δικαστήριο οι τρεις άντρες που κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν ενόσω ήταν ανήλικοι από τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Η πλευρά του κατηγορούμενου, από την αρχή της σύλληψής του, επιχείρησε να απαξιώσει το βάρος των καταγγελιών τονίζοντας πως οι μηνυτές του επιφανούς καλλιτέχνη είναι αναξιόπιστοι με ευτελή κίνητρα.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης στην απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε πράξη βίας τού χρεώνεται στη δικογραφία, τονίζοντας πως δεν είχε ποτέ σεξουαλική σχέση με ανήλικο πρόσωπο. Η εκδοχή που από την πρώτη στιγμή της ποινικής υπόθεσης υποστηρίζει ο ηθοποιός, είναι πως είναι κατασκευασμένη.

Κατά τον προβεβλημένο καλλιτέχνη, όλη αυτή η υπόθεση, το δικό του τρομακτικό προσωπικό "matrix", όπως ανέφερε ενώπιον των δικαστών, έχει αφετηρία «ερωτικές πικρίες», αλλά στην πορεία έγινε το μέσον για να πληγεί η θέση του ως επικεφαλής στο Εθνικό Θέατρο και αποφάσεις που έλαβε ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Κατά τον κατηγορούμενο στερούνται οποιασδήποτε αξιοπιστίας οι άντρες που τον κατήγγειλαν. Στην απολογία του μάλιστα χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις αναφερόμενος σε «ταπεινά ελατήρια», «αδίστακτους ανθρώπους» που θα έκαναν τα πάντα για λίγη δημοσιότητα, για «φθηνά άτομα». Είπε επίσης πως «η ποιότητα μιας κατηγορίας, φαίνεται από αυτόν που την εκτοξεύει και το πώς την στοιχειοθετεί».

Οι δικαστές άκουσαν και τον εισαγγελέα Έδρας, Κωνσταντίνο Κούντρια, στην αγόρευση του ο οποίος απέρριψε το σκεπτικό του κατηγορούμενου: «Όσα καταγγέλλουν τα τρία θύματα επιβεβαιώθηκαν. Είναι αλήθεια» είπε.

Κατά την εισαγγελική πρόταση, ο Δημήτρης Λιγνάδης θα πρέπει να κηρυχθεί ένοχος για τους τρεις βιασμούς ανηλίκων, το 2011 και το 2015 και να αθωωθεί για τον τέταρτο, το 2018, σε βάρος ενήλικου καθώς ο καταγγέλλων δεν προσήλθε στο δικαστήριο, ούτε εντοπίστηκε όταν αναζητήθηκε. Επομένως τίθενται ζητήματα αμφιβολίας ως προς την αξιοπιστία του, συνθήκη που λειτουργεί υπέρ του κατηγορούμενου, όπως τόνισε ο κ. Κούντριας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε πως στην "υπόθεση Λιγνάδη" θύματα είναι οι τρεις καταγγέλλοντες που υπέστησαν «σεξουαλική βία που ασκήθηκε με μεθοδολογία και δόλο», όπως ανέφερε.

«Κοινό χαρακτηριστικό των θυμάτων είναι η ανηλικότητα και η ευαλωτότητα τους» τόνισε ο εισαγγελέας για τους τρεις μηνυτές, παιδιά μεταναστών χωρίς υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον και οικονομική δυνατότητα, που, κατά την εισαγγελική εκτίμηση, «χειραγωγήθηκαν» από τον 58χρονο διακεκριμένο και εύρωστο οικονομικά δράστη. Ανέφερε μάλιστα πως μία παράμετρος της προτίμησης του Δημήτρη Λιγνάδη σε αυτά τα παιδιά είναι και η «εχεμύθεια» που «εξασφαλιζόταν» καθώς τα θύματα και λόγω ηλικίας και λόγω κοινωνικών χαρακτηριστικών «δεν θα τολμούσαν να μιλήσουν». Όμως «τα θύματα μίλησαν και μίλησαν δυνατά» είπε ο κ. Κούντριας προκαλώντας μεγάλη συγκίνηση στους καταγγέλλοντες που τον άκουγαν.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό δεν υφίσταται καμία «σκευωρία ή πλεκτάνη», ούτε καμία «πολιτική εκμετάλλευση», ούτε «επαγγελματική αντιπαλότητα», υφίσταται μόνο «ικανοποίηση ερωτικών αναγκών με την χρήση βίας».

Το δικαστήριο μετά από μία εξαντλητική διαδικασία που έδωσε χρόνο σε κάθε μάρτυρα και κάθε πλευρά, θα σταθμίσει τα όλα δεδομένα που έχει στην διάθεση του και σήμερα θα αποφανθεί αν θα ακολουθήσει την εισαγγελική σκέψη ή αν η αξιολόγηση των δικαστών τούς φέρνει εγγύτερα με τους ισχυρισμούς του καλλιτέχνη.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 8:00 το πρωί, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει η διάσκεψη του Δικαστηρίου. Λίγο μετά, οι συνήγοροι των δύο πλευρών, ο Δημήτρης Λιγνάδης, οι καταγγέλλοντες που σήκωσαν το βάρος των καταγγελιών τους σε δημόσια διαδικασία αλλά και όσοι στηρίζουν τον κατηγορούμενο και τα φερόμενα θύματα θα ακούσουν την πρόεδρο να ανακοινώνει το "αθώος" ή το "ένοχος". Μία ανακοίνωση που θα κρίνει πρωτίστως τη "ζωή μετά" τού πρωταγωνιστή τής υπόθεσης ως προς την ποινική του μεταχείριση.

