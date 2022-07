Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σπαντιδέας: Η Όμικρον καλπάζει στην κοινότητα, έχει τεράστια μεταδοτικότητα

"Καμπανάκι" από τον Ανστάσιο Σπαντιδέα για τον κορονοϊό και τις μεταλλάξεις. Τι είπε για την νέα παραλλαγή "Κένταυρος".

«Ο κορονοϊος όχι μόνο είναι εδώ αλλά δεν φαίνεται και το τέρμα του», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ο Αναστάσιος Σπαντιδέας, παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

«Δεν είμαστε ακόμα την κορύφωση του κύματος της Όμικρον», προσθέτοντας πως υπάρχει η πεποίθηση ότι αυτό θα γίνει στο τέλος του μήνα.

«Η Όμικρον καλπάζει στην κοινότητα. Έχει τεράστια μεταδοτικότητα» υπογράμμισε ο κ. Σπαντιδέας, ενώ σημείωσε ότι η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται και στην κατάργηση των μέτρων προστασίας, όπως η χρήση μάσκας, η αποφυγή συνωστισμού και το πλύσιμο των χεριών.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι μεταλλάξεις δημιουργούν προβλήματα στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων, ενώ αναφέρθηκε και στην παραλλαγή «Κένταυρος» για την οποία είπε ότι αν εξελιχθεί παρόμοια με την Όμικρον 5 μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

«Η Όμικρον παρακάμπτει εύκολα την άμυνα που προσφέρουν στον οργανισμό τα εμβόλια», σημείωσε ο κ. Σπαντιδέας και ανέφερε ότι η νέα παραλλαγή ξεκίνησε από την Ινδία και πλέον έχουν καταγραφεί περιστατικά σε 14 χώρες.

Σχετικά με την επιστροφή περιοριστικών μέτρων είπε ότι αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί πολύ νωρίτερα και όχι το φθινόπωρο.

«Να επαναξιολογηθεί η χρήση της μάσκας στους κλειστούς χώρους και σε μέρη με συνωστισμό», υπογράμμισε.

