Life

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: Δείπνο σε στελέχη και συνεργάτες για το τέλος της σεζόν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια συζήτηση σε ρυθμούς πιο χαλαρούς, από εκείνες της πιεστικής καθημερινότητας της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν. Πηγαδάκια, χαμόγελα και υποσχέσεις για “δυνατή επιστροφή” την νέα σεζόν.

Μια ξεχωριστή βραδιά διοργανώθηκε για την οικογένεια του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου, μέσα σε μια ιδιαιτέρως φιλική ατμόσφαιρα, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού, παρέθεσε δείπνο σε στελέχη, παρουσιαστές και συνεργάτες για να αποχαιρετήσουν όλοι μαζί τη φετινή σεζόν που χάρισε πολλές επιτυχίες στον ΑΝΤ1, το ΑΝΤ1+ και τα ANTENNA STUDIOS.

Ιδιαίτερο χρώμα σε αυτή τη συνάντηση, έβαλαν οι μεγάλες παρέες, οι ζεστές κουβέντες και τα χαμόγελα, οι συγκινητικές αναμνήσεις για την τηλεοπτική χρονιά που ολοκληρώθηκε, τα δημιουργικά σχέδια για τη σεζόν που έρχεται, αλλά και οι ευχές για καλό καλοκαίρι.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ANTENNA έδωσε ευχές προσωπικά στον καθένα από τους παρευρισκόμενους, υπενθυμίζοντας ότι ο Όμιλος και την επόμενη σεζόν θα βάλει τη σφραγίδα του στο μιντιακό τοπίο.

(βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1)

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χανιά: Θρήνος για το νέο ζευγάρι και την 15χρονη (εικόνες)

Κίνα: Έμαθε ότι δεν είναι βιολογικός πατέρας του γιου του και τον εγκατέλειψε στο σχολείο

Λαμία: Πατέρας βίαζε την ανήλικη κόρη του και κακοποιούσε τα αδέρφια της