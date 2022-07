Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης - Πάτρα: ΕΔΕ για τον θάνατο του 49χρονου στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση ζήτησε για το περιστατικό στην Πάτρα ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης,

Μετά την κατεπείγουσα έρευνα.που ζήτησε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, για την καταγγελία, πως ένας άνδρας 49 ετών στην Πάτρα πήγε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» με έντονους πόνους στο στήθος και δεν τον δέχτηκαν, καθώς δεν εφημέρευε, διέταξε και ΕΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έλαβε από το νοσοκομείο της Πάτρας "Άγιος Ανδρέας" το αποτέλεσμα της έρευνας που διέταξε.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας ζήτησε τη διενέργεια άμεσης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που πέρα από τις ευθύνες του νοσηλευτικού προσωπικού που επιμελήθηκε του συμβάντος θα αναζητηθούν και τυχόν ευθύνες των διοικητικών οργάνων αναφορικώς με πλημμέλειες τους για το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε τέτοια περιστατικά, δεδομένου ότι εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο εφημέρευαν άνω των 70 ιατρών όλων των ειδικοτήτων που μπορούσαν να ελέγξουν το περιστατικό.





Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη (εικόνες)

“Κένταυρος” - Ψαλτοπούλου: προβληματισμός για την μεταδοτικότητα του

Ημαθία - Τροχαίο: Πέθανε από ανακοπή πάνω στο τιμόνι (εικόνες)