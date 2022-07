Οικονομία

Κοκορέτσι και ιμάμ μπαϊλντί είναι δικά μας φαγητά, λένει οι Τούρκοι

Το "βάφτισαν" τούρκικο το κοκορέτσι! Το... κλέψαμε μαζί με το ιμάμ, λένε οι Τούρκοι

Την οργή των Τούρκων προκάλεσε το γεγονός ότι το κοκορέτσι και το ιμάμ μπαϊλντί παρουσιάζονται στις ΗΠΑ ως ελληνικά φαγητά. Πάρα πολλοί Τούρκοι ξεσπάθωσαν μέσω των social media και των ΜΜΕ, κάνοντας λόγο για κλοπή των τουρκικών πιάτων από τους Έλληνες.

«Μετά τον μπακλαβά και το τζατζίκι, η Ελλάδα οικειοποιείται το κοκορέτσι και το ιμάμ μπαϊλντί», γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα πιάτα προέρχονται από την οθωμανική κουζίνα.

Όπως αναφέρουν, «γνωστές ιστοσελίδες με συνταγές της Ελλάδας χαρακτηρίζουν ως ελληνικό φαγητό το ιμάμ μπαϊλντί, που σημαίνει ‘ο ιμάμης λιποθύμησε’. Το ιμάμ μπαϊλντί είναι μια κλασική ελληνική συνταγή. Οι ρίζες του προέρχονται από την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής. Το όνομά του το πήρε από έναν ιμάμη που το έφαγε και του άρεσε τόσο πολύ η γεύση του, που λιποθύμησε, γιατί η ψητή μελιτζάνα και οι αλατισμένες ντομάτες δίνουν υπέροχη γεύση. Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης έφτιαχναν αυτό το πιάτο. Από εκεί ήρθε στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ το σερβίρουμε ως ελληνικό φαγητό».

Το ίδιο ισχύει και για το κοκορέτσι.

«Στην Ελλάδα το λένε κοκορέτσι και είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό πιάτο που αποτελείται από καρυκευμένα αρνίσια ή κατσικίσια παραπροϊόντα, τυλιγμένα σε λίπος από αρνί, το οποίο ψήνεται σαν σουβλάκι γράφουν οι ιστοσελίδες με συνταγές για το συγκεκριμένο πιάτο», καταγγέλλουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

«Το κοκορέτσι είναι τούρκικο πιάτο»

Απευθυνόμενα μάλιστα σε ειδικούς, τα τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι οι γκουρού του κοκορετσιού αντέδρασαν έντονα. Ο γνωστός αριστοτέχνης κοκορετσιού της Κωνσταντινούπολης, Σερέφ Ιλγκάρ, είπε:

«Ασπάζονται την τουρκική κουλτούρα λόγω του θαυμασμού τους για τους Τούρκους. Το κοκορέτσι είναι ένα τουρκικό πιάτο, το οποίο συνδυάζεται με τα τουρκικά μπαχαρικά μας. Πρωτοφτιάξαμε κοκορέτσι από έντερα χήνας της περιοχής του Καρς εδώ και αιώνες. Το κοκορέτσι είναι δικό μας».

Ο Τεκίν Λοκ, ιδιοκτήτης εστιατορίων αποκλειστικά με κοκορέτσι στην Κωνσταντινούπολη ανέφερε:

«Είναι μια κληρονομιά που την κληρονομήσαμε από τους Οθωμανούς. Η κουλτούρα μας, το κοκορέτσι είναι τουρκικό πιάτο. Οι πρόγονοί μας, αφότου έσφαζαν τα ζώα, έφτιαχναν κοκορέτσι. Ήταν ένα ξεχωριστό πιάτο για τους αγαπημένους τους. Σε συνδυασμό με μπαχαρικά, το κοκορέτσι έχει γίνει το απαραίτητο φαγητό των Τούρκων. Το κοκορέτσι είναι το παρελθόν μας».

Ο παρουσιαστής ταξιδιωτικών εκπομπών, Λοκμάν Νταγ, υποστηρίζει ότι «έχουμε συνηθίσει να παίρνουν τα φαγητά μας οι γείτονές μας και να τα παρουσιάζουν στον κόσμο σαν να ήταν δικά τους. Το όνομα του πιάτου είναι "Imam Bayildi". Είναι μια γεύση που προήρθε από τους Οθωμανούς και είναι γνωστή μέχρι σήμερα με το όνομα αυτό στον κόσμο. Μπορεί να χάσουμε αυτές τις γεύσεις από την Ελλάδα. Έχει κάνει το ίδιο με τον μπακλαβά, το ντονέρ κεμπάπ, τους ντολμάδες, το γιαούρτι».

Από την πλευρά του ο Τούρκος σεφ, Αϊβάζ Ακμπατζάκ, εξηγεί την ιστορία του κοκορετσιού.

«Τα εντόσθια των αιγοπροβάτων που σφάζονταν στο παλάτι μοιράζονταν στο λαό στις γειτονιές που ήταν κοντά στο παλάτι Τοπ Καπί».

Πηγή: sigmalive.com

