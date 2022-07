Οικονομία

“Λουκέτα” για μαύρη εργασία - φοροδιαφυγή: εταιρεία είχε αδήλωτους 43 υπαλλήλους!

Σφραγίστηκε το 30% των επιχειρήσεων με παραβάσεις. Σαρωτικοί οι έλεγχοι. "Όργιο" με αδήλωτους εργαζόμενους και μη έκδοση αποδείξεων.

Σε ανακοίνωση της Οικονομικής Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

«Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Μύκονο, Ζάκυνθο και Θεσσαλονίκη για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 18 καταστήματα, ενώ για 6 από αυτά ενημερώθηκε η αρμόδια Αρχή για την επιβολή αναστολής λειτουργίας για 48 ώρες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκε:

Στη Μύκονο,

σε καφέ - μπαρ, η μη έκδοση απόδειξης ενώ επιπλέον απασχολούνταν 3 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας και εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας,

σε εταιρία, η μη έκδοση 17 αποδείξεων ενώ επιπλέον απασχολούνταν 43 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού,

σε καφέ - μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ημέρας εργασίας,

σε εστιατόριο, να απασχολούνται 10 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και 6 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας,

και 6 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας, σε μπαρ - εστιατόριο, να απασχολούνται 4 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και

σε εστιατόριο, να απασχολούνται 5 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας.

Στη Ζάκυνθο,

σε εστιατόριο, η μη έκδοση 12 αποδείξεων ενώ επιπλέον απασχολούνταν 7 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

σε εστιατόριο, η μη έκδοση 13 αποδείξεων,

σε εστιατόριο, η μη έκδοση 13 αποδείξεων,

σε καφέ - μπαρ, η μη έκδοση 33 αποδείξεων ενώ επιπλέον απασχολούνταν 7 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού,

ενώ επιπλέον απασχολούνταν σε καφέ - μπαρ, η μη έκδοση 4 αποδείξεων,

σε καφέ - μπαρ, η μη έκδοση 4 αποδείξεων,

σε εστιατόριο, η μη έκδοση 4 αποδείξεων ενώ επιπλέον απασχολούνταν εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας και

σε εστιατόριο, η μη έκδοση 3 αποδείξεων ενώ επιπλέον απασχολούνταν 4 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας.

Στη Θεσσαλονίκη,

σε καφέ - αναψυκτήριο, η μη έκδοση 6 αποδείξεων ενώ επιπλέον απασχολούνταν εργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού και 24 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

σε σνακ μπαρ, η μη έκδοση 9 αποδείξεων ενώ επιπλέον απασχολούνταν 3 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

σε εστιατόριο μπαρ, η μη έκδοση 4 αποδείξεων ενώ επιπλέον απασχολούνταν 10 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας και

σε καφέ - μπαρ, η μη έκδοση 2 αποδείξεων ενώ επιπλέον απασχολούνταν εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας.

Για όλες τις περιπτώσεις ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες (Σ.Ε.Π.Ε., Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων».