Πέθανε ξαφνικά 26χρονη αστυνομικός εν ώρα υπηρεσίας

Η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος την οικογένεια της, τους συναδέλφους, αλλά και τους φίλους της.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ναυπάκτου από τον ξαφνικό χαμό μιας 26χρονης αστυνομικού.

Η κοπέλα, κόρη αστυνομικού στην Ναύπακτο, υπηρετούσε σε αστυνομικό τμήμα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή αστυνομικός ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία όταν μπήκε στο περιπολικό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όμως δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε.

Ο ξαφνικός θάνατός έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της αλλά και σε συμμαθητές και φίλους της στην Ναύπακτο, που αδυνατούν να πιστέψουν τον πρόωρο χαμό της.

Όσοι την γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα καταπληκτικό κορίτσι, μία γυναίκα ευγενική, που ήταν πάντα με το χαμόγελο.

