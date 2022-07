Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη - Στυλιανίδης: Ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα οι ριπές του ανέμου

Η αποτίμηση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδη για τα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη.

Αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, εκτυλίσσεται μια δύσκολη πυρκαγιά στην περιοχή Βένιζα Μεγάρων και άλλη μία πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τα μέτωπα των πυρκαγιών.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης επισήμανε πως «μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν άμεσα και επιχειρούν».

Ειδικότερα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι στα Μέγαρα συνδράμουν 14 εναέρια μέσα.

Σε ό,τι αφορά τη φωτιά στην περιοχή της Πεντέλης, ανέφερε πως «χθες και σήμερα αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά». Προσέθεσε πως η χθεσινή πυρκαγιά στην Πεντέλη είναι μια πυρκαγιά που είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας πολύ δύσκολα διαχειρίσιμης κατάστασης.

Σημείωσε δε πως οι επιστήμονες σήμερα επιμένουν ότι οι ριπές ανέμων, το βράδυ σε συκγκεκριμένες ώρες, ξεπερνούσαν κατά διαστήματα τα 110 χλμ την ώρα.

«Ενώσαμε δυνάμεις και καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά χθες στην Πεντέλη», τόνισε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τις πυρκαγιές ο κ. Στυλιανίδης.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς, είπε ότι διερευνώνονται και πως έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κεραυνού ή βραχυκυκλώματος, «που σημαίνει ότι όλα τα άλλα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά». Ενημέρωσε, επίσης, ότι έχει ήδη ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο σωστός συντονισμός των δυνάμεων δεν ήταν τυχαίος φέτος. «Ο συντονισμός, η συνεργασία και η έγκαιρη επέμβαση ηταν από την πρώτη στιγμή η καρδιά της νέας στρατηγικής του υπουργείου, της κυβέρνησης στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών»., επισήμανε.

«Μάθαμε από τη σκληρή εμπειρία του παρελθόντος, αντλήσαμε αναγκαία μαθήματα και από τη χώρα μας και από άλλες ευρωπαϊκές εμπειρίες. Δεν ισχυρίζομαι ότι έχουμε αντιμετωπίσει όλες τις στρεβλώσεις και τα προβλήματα, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, θέλουμε πολλά ακόμη ουσιαστικά βήματα βελτίωσης. Όμως, στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, η οποία γίνεται, βλέπουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, ενισχύοντας την πεμπτουσία της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, που είναι η πρόληψη, αλλά και την ετοιμότητα όλου αυτού του μηχανισμού, που πρέπει να βασίζεται στον συντονισμό».

Πρακτικά, όπως ανέφερε, «πήραμε την απόφαση με μεγάλες προσπάθειες, με δυσκολίες, να έχουμε περισσότερα εναέρια μέσα». Την ίδια στιγμή, συμπλήρωσε, «αυξήσαμε τις επίγειες και εναέριες περιπολίες, προληπτικό και ετοιμότητα σε έργο. Προχωρήσαμε σε έγκαιρη ειδοποίηση όταν είμαστε σε κατηγορία κινδύνου δείκτη επικινδυνότητας 4 να δημιουργούμε περιοχές στις οποίες δεν επιτρέπεται η πρόσβαση».





Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Κριτική στον πρωθυπουργό και στον υπουργό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνοντας λόγο για χιλιάδες κενά στην πυροσβεστική. «Τις τελευταίες εβδομάδες οι πολίτες παρακολουθούν τα επικοινωνιακά σόου των Μητσοτάκη - Στυλιανίδη που τους διαβεβαίωναν ότι η χώρα έχει θωρακιστεί από τις πυρκαγιές», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Και σήμερα η Αττική για μία ακόμα φορά καίγεται. Και ο αρμόδιος υπουργός βγήκε μπροστά στα αποκαΐδια να δώσει συγχαρητήρια στον εαυτό του. Δεν βρήκε να δώσει μια πειστική εξήγηση για το γιατί οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους αβοήθητοι ή γιατί αστυνομικοί επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα, μετά τα 3500 οργανικά κενά πυροσβεστών, και μάλιστα με… ποτιστήρια». Υποστηρίζει ότι «ο κ. Στυλιανίδης δεν πήρε κανένα μάθημα από το παρελθόν της χώρας ή από άλλες ευρωπαϊκές εμπειρίες, όπως ισχυρίστηκε. Το μόνο μάθημα που πήρε είναι από τον κ. Μητσοτάκη, που νομίζει ότι όσο πιο χοντρά τα ψέματα τόσο πιο πειστικά είναι», και καταλήγει: «Αφού αρνείται να καλύψει τα χιλιάδες κενά στην πυροσβεστική του συνιστούμε τουλάχιστον να μην προκαλεί».

Σε σχόλιό του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης αναφέρει ότι «ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης κ. Στυλιανίδης τα επέρριψε όλα στην "κλιματική αλλαγή" για την πυρκαγιά που κατακαίει από χθες την Αττική. Η κλιματική αλλαγή είναι δεδομένη και γι΄ αυτό υποτίθεται πως έγινε Υπουργός κιόλας ο κ. Στυλιανίδης ενός Υπουργείου που στήθηκε ακριβώς γι' αυτό, η Κυβέρνηση όμως δήλωνε ικανοποιημένη από την αντιπυρική προετοιμασία, που για άλλη μία φορά δυστυχώς, αποδείχτηκε παντελώς ανύπαρκτη».

