Εκλογές - Βορίδης: ανακατανομή εδρών μετά την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ

Πότε θα γίνει η αλλαγή του εκλογικού χάρτη. Γιατί ήδη “χάθηκαν” 3 έδρες. Πόσα σπίτια είπε ότι κάηκαν από την φωτιά στην Πεντέλη. Τι ζητά για τoν “εθνικό κίνδυνο ” του Δημογραφικού.

«Στις πυρόπληκτες περιοχές έχουν αρχίσει οι καταγραφές και οι αυτοψίες. Είναι περιορισμένος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, μιλάμε για κάτω από 50 σπίτια και είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί μικρότερες καταστροφές», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 για την φωτιά στην Πεντέλη, η οποία υπάγεται και στην εκλογική του περιφέρεια.

Ο Μάκης Βορίδης είπε ακόμη πως «Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι υπάρχει εμπρησμός στην Πεντέλη. Σε πολλές πυρκαγιές, επειδή έχει αυξηθεί και η επιτήρηση των δασών, υπάρχουν συλλήψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν φωτιές».

Αναφερόμενος στα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής που δείχνουν μείωση του πληθυσμού σε σχέση με την απογραφή του 2011, ο κ. Βορίδης είπε «μην ξεχνάμε πως έχουμε περάσει στην δεκαετία της κρίσης και έχουμε μια σημαντική απώλεια ανθρώπων που έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό. Υπάρχουν όμως και οι δημογραφικοί δείκτες και αυτό εξελίσσεται στο μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα».

«Πρέπει να υπάρξει ένα συνεκτικό σχέδιο, με πάρα πολλά επίπεδα και συντονισμένη δράση από πλευρά υπουργείων, για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, πρέπει να γίνει εθνική προτεραιότητα, είναι ένας κίνδυνος για το Έθνος. Το δημογραφικό είναι σύνθετο ζήτημα, έχει και οικονομική πτυχή, αλλά δεν είναι μόνο οικονομικό», σημείωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Ερωτηθείς για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, αποκρίθηκε ότι «ο Πρωθυπουργός έχει πει και έχει εξηγήσει και το σκεπτικό του για το πότε θα γίνουν οι εκλογές και αυτό είναι το τέλος της τετραετίας».

Πως και πότε θα γίνει η ανακατανομή των εκλογικών εδρών

Σχετικά με τον χρόνο που θα οριστεί η ανακατανομή των εδρών στις εκλογικές περιφέρειες, βάσει των αποτελεσμάτων της απογραφής, ο κ. Βορίδης είπε ότι «η ΕΛΣΤΑΤ πρόκειται να δημοσιεύσει ένα Προεδρικό Διάταγμα, με τα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής. Πριν από αυτό δεν μπορεί να γίνει η παραμικρή ενέργεια από το Υπ. Εσωτερικών. Μετά από αυτό, εκδίδεται άλλο Προεδρικό Διάταγμα για την ανακατανομή των εδρών της Βουλής».

«Δημοσιεύθηκε ήδη ένα Προεδρικό Διάταγμα για αύξηση των βουλευτών Επικρατείας από 12 σε 15 έδρες», σημείωσε, λέγοντας πως έτσι κι αλλιώς θα υπάρξουν αλλαγές στον εκλογικό χάρτη, προσθέτοντας, σε σχέση και με την απογραφή ότι «η εκτίμηση είναι από την ΕΛΣΤΑΤ ότι γύρω στον Δεκέμβριο θα υπάρξει το Προεδρικό Διάταγμα με τα οριστικά αποτελέσματα. Ο νόμος λέει πως το Προεδρικό Διάταγμα για την ανακατανομή των εδρών πρέπει να γίνει το αργότερο έναν χρόνο μετά από την τελευταία απογραφική πράξη. Η τελευταία απογραφική πράξη έγινε τον Μάρτιο του 2022, οπότε, το σχετικό, το Προεδρικό Διάταγμα πρέπει να βγει έως τον Μάρτιο του 2023. Εγώ εκτιμώ ότι εφόσον βγει το Προεδρικό Διάταγμα από την ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει να γίνει σύντομα η ανακατανομή των εδρών».

Για την οικονομική κρίση και το κύμα ακρίβειας, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι «έχουμε πει πως όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι το κάνει αυτή η Κυβέρνηση, πως ότι δημοσιονομικό χώρο έχει, να τον επιστρέφει στην κοινωνία».

