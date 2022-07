Κόσμος

Ερντογάν: Η Αγία Σοφία είναι υπό την προστασία του Πορθητή

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο για την Αγία Σοφία.



«Ανοίξαμε την Αγία Σοφία για μουσουλμανική προσευχή και είναι υπό την προστασία του Πορθητή ... Όποιος επιτίθεται στην Αγία Σοφία δεν μπορεί να χωνέψει κάποια πράγματα. Τα είδαμε αυτά στο Γκεζί που γράφατε στους τοίχους «η τυραννία ξεκίνησε το 1453»», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του στην πλατεία Εγιουπσουλτάν στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην συμφωνία για τα σιτηρά λέγοντας: «Αδέλφια μου, πρώτα ο Αλλάχ σε λίγο με τη συμμετοχή του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών και των αντιπροσώπων της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πέσουν οι υπογραφές στα προεδρικά γραφεία του Ντολμάμπαχτσε σχετικά, θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα των σιτηρών και με αυτές τις υπογραφές θα το ανακοινώσουμε σε όλο τον κόσμο».

Στην συνέχεια, σημείωσε πως «αυτή η συνοικία, που είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον Προφήτη μας στο σπίτι του, που άφησε την τελευταία του πνοή στο δρόμο για την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης και πήρε το όνομά της από τον Eyup Sultan, έχει μια ιδιαίτερη θέση στις καρδιές μας. Το τζαμί Eyup Sultan φιλοξένησε τελετές παράδοσης του σπαθιού των Οθωμανών ηγεμόνων που ανέβηκαν στο θρόνο για αιώνες. Όλοι όσοι ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη, πρώτα επισκέφτηκαν αυτό το μέρος και προσευχήθηκαν, μετά φρόντισαν τη δουλειά τους. Πριν από δύο χρόνια, ανοίξαμε ξανά για μουσουλμανική προσευχή και την Αγία Σοφία, ένα άλλο σύμβολο της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης η οποία είναι η νίκη που άνοιξε μια εποχή και έκλεισε μια άλλη, και φροντίσαμε ξανά να παραμείνει υπό την προστασία του Πορθητή».

Συνεχίζοντας ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι «όποιος επιτίθεται στις αξίες της χώρας μας, από την Αγία Σοφία μέχρι το Εγιούπσουλτάν, από γέφυρες μέχρι φράγματα, από το Προεδρικό συγκρότημα με τη βιβλιοθήκη και άλλες μονάδες, μέχρι τις επενδύσεις στην παιδεία και την υγεία, να ξέρει ότι το πρόβλημά του είναι ότι δεν μπορεί να χωνέψει κάποια πράγματα. Εμείς, αυτή τη δυσπεψία, την είδαμε στα σοκάκια της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Γκεζί, που γράφατε «Η τυραννία άρχισε το 1453».

Έχουμε δει αυτή τη δυσπεψία σε κάθε στάδιο του αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας, με την υποστήριξη που δόθηκε σε όλες τις οργανώσεις από την FETO έως το PKK. Ας ελπίσουμε ότι το 2023, στα 100 χρόνια από την ίδρυση της Δημοκρατίας μας, θα δείξουμε για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητά μας να οικοδομήσουμε μια μεγάλη και δυνατή Τουρκία, την ανωτερότητα της εθνικής βούλησης».

