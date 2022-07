Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος - Πατέρας 16χρονου: Αφού τα κάνατε όλα καλά, γιατί πέθανε το παιδί μου;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο ξέσπασμα από τον πατέρα του 16χρονου που πέθανε σε νοσοκομείο της Αθήνας. Η απάντηση του νοσοκομείου και η αντίδρασή του.

Την έντονη αντίδραση του Γιώργου Αγρέλλη, πατέρα του 16χρονου Λευτέρη, ο οποίος απεβίωσε σε νοσοκομείο της Αθήνας τον περασμένο Μάιο, μετά από περιπέτεια υγείας και νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Ρόδου, προκάλεσε επιστολή από την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ρόδου.

Ο κος Γιώργος Αγρέλλης, με δηλώσεις του στην ΡΟΔΙΑΚΗ, χαρακτήρισε απαράδεκτη την επιστολή και αναρωτήθηκε μήπως στο τέλος θα πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη από όλους εκείνους που ευθύνονται για τον θάνατο του παιδιού του!

«Κανένας δεν μπορεί να μου πει να σιωπήσω επειδή η υπόθεση διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Αυτά να τα πουν αλλού! Όχι σε μένα. Εγώ έχασα το παιδί μου. Και δεν μπορούν να λένε με ανυπόγραφες επιστολές που δίνουν στην δημοσιότητα ότι κανείς δεν φταίει. Το παιδί μου έχασα κι ήταν 16 ετών.

Και δεν μπορούν επίσης να λένε ότι τα έκαμαν όλα ωραία και καλά! Αφού τα έκαμαν έτσι γιατί πέθανε ο Λευτέρης μου; Ικανούς τους έχω στο τέλος να μου πουν να τους ζητήσω και συγνώμη.

Οι ευθύνες τους είναι μεγάλες. Έστειλαν το παιδί μου μισοπεθαμένο με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας, για να γλιτώσουν από τις ευθύνες τους. Η δικαιοσύνη είναι μονόδρομος για να καταλογιστούν οι ευθύνες σε εκείνους που πρέπει»– κατέληξε ο ίδιος, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Ροδιακή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη δοθεί νέα εντολή στη δικηγόρο της οικογένειας κα Μαρία Κρικοπούλου να προχωρήσει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες γεγονός που επιβεβαίωσε ο κος Αγρέλλης, φανερά συγκινημένος σήμερα το πρωί.

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χαράκι: Ολλανδοί κατέβασαν την ελληνική σημαία που ύψωσε ο Γιώργος Γιαννιάς (εικόνες)

Ο Κύπρος Νικολαΐδης παρασημοφορήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα (εικόνες)

Νοσηλευτής πέθανε εν ώρα εργασίας, σε νοσοκομείο με εφημερία