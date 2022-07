Κοινωνία

Βεντέτα - Μυλοπόταμος: Φωτιά στο σπίτι του δολοφόνου του 22χρονου

Ανάστατοι οι κάτοικοι στο Αργουλιό, επί ποδός οι Αρχές μετά την φωτιά, λίγες ημέρες μετά απο την αποχώρηση των δυνάμεων της Αστυνομίας απο την περιοχή.

Πυρκαγιά ξέσπασε, την Κυριακή 24 Ιουλίου, υπό άγνωστες συνθήκες, στο σπίτι του καθ' ομολογίαν δράστη στο Αργουλιό Μυλοποτάμου, ο οποίος την Κυριακή 12 Ιουνίου, «εκτέλεσε» έναν 22χρονο συντοπίτη του, μπροστά σε μέλη της οικογένειάς του.

Στο σπίτι έσπευσαν πέντε πυροσβέσρες με δύο οχήματα. Η φωτιά έσβησε λίγη ώρα μετά. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το σπίτι δεν έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς η πυρκαγιά περιορίστικε σε ένα απο τα δωμάτια του σπιτιού.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος neakriti.gr, το σπίτι δεν κατοικείται, καθώς ο 44χρονος είναι προφυλακισμένος, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας έφυγαν από τον οικισμό, μετά από το περιστατικό.

Επίσης, πριν από λίγες ημέρες είχαν αποχωρήσει από το σημείο και οι ενισχυμένες δυναμεις της Αστυνομίας, που βρίσκονταν εκεί προς αποφυγή επεισοδίων.

Ο 44χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

