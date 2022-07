Παράξενα

Καστοριά: Απομακρύνθηκε αρκούδα από κατοικημένη περιοχή (εικόνες)

Έπειτα από προσπάθειες δύο εβδομάδων, ενεργοποιήθηκαν οι ειδικές παγίδες και η αρκούδα ακινητοποιήθηκε από το εξειδικευμένο προσωπικό.



Μια αρκούδα, αρκετά εξοικειωμένη με το περιαστικό περιβάλλον, απομακρύνθηκε από τη χερσόνησο του Προφήτη Ηλία, πολύ κοντά στην πόλη της Καστοριάς, στο πλαίσιο επιχείρησης της θεσμοθετημένης Ομάδας Άμεσης Επέμβασης στην οποία συμμετέχει η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς.

Η αρσενική αρκούδα, ηλικίας περίπου 4-5 ετών, προσέγγιζε επανειλημμένα από τη λίμνη (κολυμπώντας) τη χερσόνησο του Προφήτη Ηλία, σε πολύ μικρή απόσταση από τον αστικό ιστό της πόλης της Καστοριάς, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί από κοινού με τη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς ότι η καλύτερη μέθοδος για την διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού είναι η σύλληψη, ραδιοσήμανση και επανένταξη της αρκούδας σε απομακρυσμένο δασικό περιβάλλον του ορεινού όγκου του Γράμμου.

Τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου και μετά από προσπάθειες διάρκειας δύο εβδομάδων, ενεργοποιήθηκαν οι ειδικές παγίδες, η αρκούδα ακινητοποιήθηκε από το εξειδικευμένο προσωπικό της οργάνωσης «Καλλιστώ», ενώ για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευζωία του ζώου, η αναισθητοποίησή του έγινε παρουσία κτηνιάτρου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς καθώς και εκπροσώπου του δασαρχείου Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, στην αρκούδα τοποθετήθηκε ραδιοκολλάρο GSM/GPS και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ειδικό κλουβί μεταφοράς και επανεντάχθηκε σε απομακρυσμένη και δασωμένη περιοχή στον ορεινό όγκο του Γράμμου. Η επανένταξη έγινε με τη χρήση των ειδικών αποτρεπτικών μέσων για αρκούδες, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το αρνητικό ερέθισμα στο ζώο, ώστε να μην επιστρέψει εύκολα ξανά σε κατοικημένη περιοχή. Η παρακολούθηση των κινήσεων της αρκούδας θα γίνεται σε καθημερινή μέσω ειδικής γεω-πλατφόρμας τόσο από τη Δασική Υπηρεσία Καστοριάς όσο και από την «Καλλιστώ» προκειμένου να προληφθεί τυχόν επαναπροσέγγιση του ζώου σε κατοικημένη περιοχή.

Σημειώνεται ότι η οικονομική υποστήριξη στην περιβαλλοντική οργάνωση, για τη συμμετοχή της σε ανάλογες επιχειρήσεις, παρέχει το Πράσινο Ταμείο.

