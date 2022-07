Πολιτική

Βουλή: Το ΠΑΣΟΚ ζητά “εξηγήσεις” από ΕΥΠ - ΑΔΑΕ για το κινητό του Ανδρουλάκη

Ακρόαση των επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της ΑΔΑΕ, ζητά το Κίνημα, μετά τις αποκαλύψεις για την απόπειρα παγίδευσης του κινητού του Προέδρου του.

Την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία θα κληθούν σε ακρόαση ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, ζητάει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΛ, με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάση Μπούρα.

«Η απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, που πιστοποιήθηκε από ειδική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα αποκαλύφθηκε η παγίδευση του τηλεφώνου γνωστού δημοσιογράφου, με την χρήση του ίδιου προηγμένου λογισμικού. Θυμίζουμε, επίσης, τις καταγγελίες κόμματος της αντιπολίτευσης για την παγίδευση του τηλεφωνικού κέντρου των κεντρικών γραφείων του», αναφέρει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι «η διαδοχή αποκαλύψεων και καταγγελιών δεν αποτελεί τυχαίο περιστατικό, αλλά προδίδει οργανωμένη παράνομη δράση αδιαφανών μηχανισμών, άγνωστο, μέχρι στιγμής, αν πρόκειται για κρατικούς ή ιδιωτικούς».

«Εδραιώνεται η πεποίθηση ότι η Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Ατομικά Δικαιώματα τελούν εν διακινδυνεύσει. Η απάντηση στους υπαρκτούς κινδύνους υπονόμευσης της Δημοκρατίας, της νομιμότητας και της πολιτικής ομαλότητας δεν εξαντλείται στη δικαστική διερεύνηση, όπως θα συμβεί, ύστερα από την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών, της συνταγματικής τάξης και της πολιτικής ζωής αποτελεί υποχρέωση όλου του πολιτικού κόσμου και, πάντως, της δημοκρατικής παράταξης, που θα κινητοποιήσει κάθε θεσμικό μηχανισμό διαφάνειας για να διακριβωθεί ποιοι κρύβονται πίσω από τις επαίσχυντες παρακολουθήσεις και την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών», αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Προσθέτουν ότι «επειδή εγείρονται κρίσιμα ερωτήματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ζητήσει την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία θα κληθούν σε ακρόαση ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, καθώς ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των ανεξαρτήτων αρχών και για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ ανήκει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας (άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων)».

Παράλληλα, μιλώντας στην Βουλή, ο Χάρης Καστανίδης ανακοίνωσε νέα πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. η οποία αναλαμβάνει πρωτοβουλία να συζητηθούν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης πιθανές αλλαγές, τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ποινικού μας Κώδικα που αφορούν στην παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας που δίνει τη δυνατότητα στην ΕΥΠ να μην ενημερώνει τα παρακολουθούμενα πρόσωπα για λόγους εθνικής ασφάλειας.

