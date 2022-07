Οικονομία

Η Fed ανακοίνωσε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες

Συνεχίζονται οι προσπάθειές της να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ανακοίνωσε σήμερα νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων της κατά 75 μονάδες βάσης – μεταξύ 2,25% και 2,50% – στο πλαίσιο των προσπαθειών της για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.

«Οι πρόσφατοι δείκτες δαπανών και παραγωγής έχουν επιβραδυνθεί. Ωστόσο η δημιουργία θέσεων εργασίας παρέμεινε ισχυρή τους τελευταίους μήνες και το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι χαμηλό», αναφέρει η ανακοίνωση της Fed που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο η Fed είχε αυξήσει τα επιτόκιά της κατά 75 μονάδες βάσης, στην πιο επιθετική αύξηση από το 1994.

