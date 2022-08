Αθλητικά

Ρωσία: Η Γκράινερ οδηγήθηκε εκ νέου σε δικαστήριο

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή της με ανταλλαγή κρατουμένων. Γιατί κατηγορούν οι Ρώσοι, το μεγάλο αστέρι του WNBA.

Η Αμερικανίδα σταρ του μπάσκετ, Μπρίτνεϊ Γκράινερ, επέστρεψε σε ρωσικό δικαστήριο την Τρίτη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή της με ανταλλαγή κρατουμένων, προκειμένου να τη βοηθήσουν να αποφύγει την φυλάκιση έως και 10 ετών για κατηγορίες σχετιζόμενες με ναρκωτικά.

Η Γκράινερ, δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης και αστέρι του WNBA, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας στις 17 Φεβρουαρίου με φυσίγγια ατμίσματος που περιείχαν χασισέλαιο, στις αποσκευές της.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει μια «ουσιαστική προσφορά» στη Ρωσία προκειμένου να απελευθερωθούν Αμερικανοί πολίτες που κρατούνται στην Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της Γκράινερ και του πρώην πεζοναύτη, Πολ Γουίλαν.

Μια πηγή είπε ότι η Ουάσιγκτον ήταν πρόθυμη να ανταλλάξει τον καταδικασθέντα διακινητή όπλων Βίκτορ Μπουτ, γνωστό ως «Έμπορο του Θανάτου».

Η Ρωσία είπε ότι δεν υπήρξε ακόμη συμφωνία και η Γκράινερ είναι απίθανο να ανταλλαγεί μέχρι να υπάρξει ετυμηγορία, η οποία θα μπορούσε να συμβεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου.

Η 31χρονη Γκράινερ, ομολόγησε την ενοχή της για τις κατηγορίες εναντίον της, αλλά αρνήθηκε ότι σκόπευε να παραβιάσει τη ρωσική νομοθεσία.

Φορώντας ένα χακί μπλουζάκι και γυαλιά με στρογγυλό πλαίσιο, η Γκράινερ εισήχθη σε μια αίθουσα δικαστηρίου από την αστυνομία στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Χίμκι έξω από τη Μόσχα.

Η Γκράινερ κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν μπορούσε να καταλάβει πώς είχαν καταλήξει τα φυσίγγια ατμού στις αποσκευές της, υποθέτοντας ότι τα είχε πακετάρει άθελά της καθώς βιαζόταν να φύγει.

