Μητσοτάκης: Θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των πολιτών

Την εξάντληση των δημοσιονομικών περιθωρίων για την στήριξη των πολιτών επανέλαβε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας τους «πολύ ισχυρούς ανέμους» που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία.



Την εξάντληση των δημοσιονομικών περιθωρίων προκειμένου να στηρίξει η κυβέρνηση τους πολίτες επανέλαβε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην αντιπεριφέρεια Κεφαλονιάς, επισημαίνοντας παράλληλα τους «πολύ ισχυρούς ανέμους» που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία.

«Η οικονομία στη χώρα μας αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής τουριστικής κίνησης αλλά και των σημαντικών επενδύσεων που γίνονται στη χώρα μας. Μην έχουμε καμία αμφιβολία όμως ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι δημιουργούν μεγάλο βαθμό ανασφάλειας στην παγκόσμια οικονομία. Το κόστος ζωής, ο πληθωρισμός, είναι φαινόμενα τα οποία είναι παγκόσμια, χτυπούν και την ελληνική οικονομία, ροκανίζουν και το ελληνικό διαθέσιμο εισόδημα. Γι΄ αυτό και η κυβέρνηση, διά του κρατικού προϋπολογισμού, θα εξακολουθεί να εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια, προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν αυτήν την "εισβολή" του εισαγόμενου πληθωρισμού που μας δημιουργεί, σήμερα, αρκετά προβλήματα και αρκετούς βαθμούς ανασφάλειας» τόνισε.

Αναφερόμενος στα τοπικά προβλήματα σημείωσε ότι «υπάρχει ένα σημαντικό έργο το οποίο επιτελείται, σε απόλυτο συντονισμό με την Περιφέρεια, αλλά και με μία εξαιρετική συνεργασία με τους δημάρχους» και υπογράμμισε:

«Καταφέρνουμε και επουλώνουμε πληγές του παρελθόντος. Αντιμετωπίζουμε πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές, οι οποίες έπληξαν την Κεφαλονιά αλλά ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια για μία βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχοντας πάντα ποιοτικές υπηρεσίες στους κατοίκους και των δύο νησιών, αλλά και στους πολλούς επισκέπτες οι οποίοι επιλέγουν την Κεφαλονιά και την Ιθάκη ως προορισμό των διακοπών».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς ενώ δεσμεύτηκε ότι οι εκκρεμότητες του παρελθόντος θα αντιμετωπιστούν άμεσα. «Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω το υγειονομικό προσωπικό, είδα πολύ πρόθυμους γιατρούς, νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό που κράτησαν το νοσοκομείο όρθιο στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Θα προσθέσουμε προσωπικό στο νοσοκομείο. Ήδη η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός έχει καταρτίσει το σχετικό σχέδιο. Θα ανοίξει επιτέλους η πολύπαθη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και πολλά χρόνια, μη τιμώντας με αυτόν τον τρόπο μια πολύ σημαντική δωρεά η οποία έγινε στο νοσοκομείο. Θα κατασκευαστούν νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών, τα οποία είχα την ευκαιρία να δω κι ελπίζω να τα έχουμε έτοιμα και πριν το τέλος του έτους. Και, βέβαια, η όλη ανακατασκευή και ο εξωραϊσμός του νοσοκομείου θα μπορεί να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε και το παλιό κτίριο να μην υπολείπεται της καινούριας πτέρυγας, η οποία είναι υπερσύγχρονη, πλην όμως υπολειτουργεί λόγω έλλειψης γιατρών», επισήμανε.

Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία του τουρισμού και την αναβάθμιση των σχετικών υποδομών του νησιού. «Χαίρομαι γιατί ο τουρισμός φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά και εδώ στην Κεφαλονιά. Τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία τόσο συνέτειναν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, δρομολογήθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ολοκληρώθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να έχει και η Κεφαλονιά μια πύλη εισόδου ισάξια της ποιότητας που μπορεί να προσφέρει το νησί ως προς το τουριστικό της προϊόν», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι βούλησή του είναι η συγκρότηση ευέλικτης επιτροπής υπό τον υφυπουργό Επικρατείας Χρήστο Τριαντόπουλο, η οποία θα ασχοληθεί ειδικά με τα θέματα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης «για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και την Περιφέρεια, να επιταχύνουμε μια σειρά από έργα αποκατάστασης, διότι σίγουρα μπορούμε να κινηθούμε πιο γρήγορα και να διορθώσουμε ακόμα ζημιές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στα ζητήματα πολιτικής προστασίας και ιδιαίτερα της πρόληψης των φυσικών καταστροφών από τις οποίες έχει ταλαιπωρηθεί η Κεφαλονιά. «Πράγματι η Κεφαλονιά είναι επίκεντρο του προσανατολισμού μας για μια πολιτική προστασία η οποία θα έχει έναν ολιστικό χαρακτήρα και θα μπορεί να καλύπτει όλα τα στραβά ενδεχόμενα τα οποία μπορεί να μας τύχουν και τα οποία γνωρίζουμε πια ότι ειδικά στα ζητήματα των πλημμυρών ενδέχεται να είναι πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν. Καλούμαστε ακόμα να διορθώσουμε και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα από τον σεισμό του 2014. Θα το πω, το είπατε και εσείς, υπήρξαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ουσιαστικά ελάχιστα πράγματα έγιναν», τόνισε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε: «Αγωνιζόμαστε για να καλύψουμε εδώ το χαμένο έδαφος, αλλά θα χρειαστούμε μια πιο ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας που να καλύπτει και τα ζητήματα της σεισμικότητας. Εκεί έχουμε πια μεγάλη εμπειρία, αλλά θα βάζουμε πια και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις φυσικές καταστροφές το στοιχείο της πρόληψης. Έχουμε δουλειά να κάνουμε στα ρέματα. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της περιοχής. Και βέβαια, στα ζητήματα της πρόληψης, δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω τα ζητήματα που αφορούν τις δασικές πυρκαγιές. Νομίζω ότι έχετε αντιληφθεί και εσείς ότι υπάρχει ένα άλλο επίπεδο προετοιμασίας φέτος το οποίο ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, με προληπτικές δράσεις οι οποίες έγιναν σε πάρα πολλά δάση της χώρας. Αλλά δίνοντας έμφαση κυρίως και στη γρήγορη προσβολή της πυρκαγιάς, πριν αυτή πάρει διαστάσεις που θα την καταστήσουν πολύ δύσκολα ελέγξιμη στη συνέχεια. Βέβαια, είμαστε ακόμα στις αρχές του Αυγούστου και απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και εγρήγορση από όλους τους φορείς».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν και ανέλυσαν τις κυβερνητικές πολιτικές για την περιοχή η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, η υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, ο υφυπουργός με αρμοδιότητα σε Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος και ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης της ΝΔ, Παναγής Καππάτος.

Συμμετείχαν, επίσης, οι δήμαρχοι Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, Ληξουρίου Γιώργος Κατσιβέλης, Σάμης Γεράσιμος Μονιάς και Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας, οι οποίοι στη διάρκεια των τοποθετήσεών τους, ανέδειξαν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι δήμοι της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

Από την Περιφέρεια συμμετείχαν η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα, ο Χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Σταύρος Τραυλός, ο Θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου, Ευστάθιος Κουρής, ο Θεματικός αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Τεχνικών Έργων, Εμμανουήλ Ορφανουδάκης και ο έπαρχος Ιθάκης, Αθανάσιος Λιβιτσάνης.

Παρών ήταν, επίσης, ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Αργοστολίου…

Μετά τη σύσκεψη στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο Αργοστολίου όπου ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, υπέγραψαν σύμβαση 15ετούς παραχώρησης ακινήτου του τ. ΟΑΕΔ που δεν αξιοποιείται αυτή τη στιγμή στον Δήμο, για τη στέγαση νηπιαγωγείου, κάτι που αποτελούσε αίτημα των δημοτικών αρχών.

«Χαίρομαι όταν αξιοποιείται η περιουσία του Δημοσίου για καλό σκοπό και όταν παραχωρείται, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο ευαίσθητα ζητήματα όπως η προσχολική αγωγή. Είναι σημαντικό να στεγαστεί ένα νηπιαγωγείο σε ένα χώρο ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν ουσιαστικά αχρησιμοποίητος», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

…και στο λιμάνι

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο λιμάνι του Αργοστολίου, όπου ενημερώθηκε για τα εν εξελίξει έργα αποκατάστασης, λόγω των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός του 2014.

Παράλληλα, εξετάστηκε η επικαιροποίηση του master plan για το λιμάνι και το σχέδιο για τη μετεγκατάσταση του εμπορικού του τμήματος στην αντίπερα ακτή του κόλπου, στο Δράπανο, όπως έχει ζητήσει ο Δήμος Αργοστολίου.

Κατ' αυτόν τον τρόπο θα αποσυμφορηθεί ο αστικός ιστός από την κυκλοφορία μεγάλων οχημάτων, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και την οδική ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζεται και η κατασκευή μιας ακόμα προβλήτας στις υφιστάμενες υποδομές ώστε να καταστεί δυνατή η υποδοχή περισσότερων κρουαζιερόπλοιων, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για αναβάθμιση ολόκληρης της Κεφαλονιάς στον χάρτη της κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε επίσης για τη μελέτη η οποία εκπονείται όσον αφορά το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης του Λιμένα Ληξουρίου, ώστε να αναβαθμιστεί και να καταστεί ένα σύγχρονο λιμάνι.

