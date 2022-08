Υγεία - Περιβάλλον

Γρεβενά: Πέθανε ξαφνικά “αγγελούδι” 35 ημερών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη τραγωδία στα Γρεβενά. Έφυγε ξαφνικά από την ζωή βρέφος λίγων ημερών στο νοσοκομείο.



Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ένα νοσηλευόμενο βρέφος 35 ημερών, στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Το βρέφος εισήλθε για νοσηλεία την Κυριακή στην παιδιατρική κλινική με πυρετό. Του χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή. Χθες, Τρίτη, στις 07:00 το πρωί βρέθηκε νεκρό. Αμεσως έγιναν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης, όμως δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Όπως αναφέρει το greveniotis.gr, το βρέφος 35 ημερών βρισκόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, ενώ αναμένεται σήμερα το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική πυρκαγιά στην Καλιφόρνια

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα κοντά στα σύνορα με Πολωνία

Καιρός: Ηλιοφάνεια και ζέστη την Τετάρτη