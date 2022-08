Κοινωνία

Φωτιές σε Άγιο Όρος και Κόνιτσα: Ολονύχτια “μάχη” με τις φλόγες (βίντεο)

Καλύτερη η εικόνα στη φωτιά στο Άγιο Όρος. Μαίνεται η πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν και εναέρια μέσα.



Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Άγιο Όρος, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρεί ένα ελικόπτερο, καθώς επίσης κα 115 πυροσβέστες με 33 οχήματα και πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Σημειώνεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου σε έναν ελαιώνα και καίει αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, η φωτιά ξεκίνησε από μία μεγάλη έκταση με ελιές στον Αρσανά της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου και πήρε διαστάσεις με ανοδική πορεία, σε δύσβατη δασική περιοχή με πυκνή βλάστηση και ψηλά δένδρα.

Μαίνεται η φωτιά στην Κόνιτσα

Την ίδια ώρα, μαίνεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην περιοχή Αμάραντος στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, καθώς καίει σε δύσβαστο σημείο.

Επιχειρούν 4 ελικόπτερα, 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και τέσσερα οχήματα.

Στο μεταξύ, πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Aττική, νότια Εύβοια, Χίο και Ψαρά.

