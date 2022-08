Υγεία - Περιβάλλον

Κίνα: Ο κορονοϊός εγκλώβισε τουρίστες

Πάνω από 80.000 τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε κινεζικό νησί, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

Περισσότεροι από 80.000 τουρίστες έχουν εγκλωβιστεί στο νησί Χαϊνάν στη νότια Κίνα μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων της Covid που ώθησαν τις αρχές να ακυρώσουν όλες τις πτήσεις και τις σιδηροδρομικές μεταφορές σε τοπικό επίπεδο.

Σήμερα, 483 κρούσματα κορονοϊού αναφέρθηκαν στο θέρετρο Σανϊά, που έχει περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους, στο νησί Χαϊνάν, που φέρει το παρατσούκλι «Κινεζική Χαβάη».

Όλες οι πτήσεις από τη Σανϊά, ένα δημοφιλές μέρος ιδιαίτερα για τους σέρφερ, ακυρώθηκαν το Σαββατοκύριακο και οι πωλήσεις εισιτηρίων τρένου ανεστάλησαν.

Οι τουρίστες που επιθυμούν να φύγουν πρέπει να έχουν πέντε αρνητικά τεστ PCR τις τελευταίες επτά ημέρες, δήλωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Τα ξενοδοχεία στην πόλη πρέπει να προσφέρουν στους πελάτες τους έκπτωση 50% έως ότου αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, δήλωσε ένας εκπρόσωπος των αρχών κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων το Σάββατο.

Στη Σανϊά, δημόσιοι χώροι ψυχαγωγίας όπως σπα, καραόκε μπαρ και μπαρ έχουν κλείσει από την περασμένη εβδομάδα, αλλά βασικές υπηρεσίες όπως σούπερ μάρκετ και φαρμακεία παραμένουν ανοιχτά.

Η Κίνα είναι η μόνη μεγάλη οικονομία που συνεχίζει να εφαρμόζει μια στρατηγική μηδενικής διασποράς Covid, επιβάλλοντας lockdown και μεγάλου χρονικού διαστήματος καραντίνες.

Τα σύνορα της χώρας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά από τις αρχές του 2020, απαγορεύοντας την είσοδο ξένων επισκεπτών.

