Κόσμος

Γάζα: Συμφωνία Ισραηλινών - Παλαιστινίων για εκεχειρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι μαχητές, μετά τους πολύνεκρους βομβαρδισμούς κατά άμαχων.

Ισραήλ και Παλαιστίνιοι μαχητές συμφώνησαν να τηρήσουν μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας από σήμερα βράδυ Κυριακής, όπως προτάθηκε από το Κάιρο, ανέφεραν πηγές, μετά από ένα Σαββατοκύριακο με πολύνεκρους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ σε παλαιστινιακούς στόχους, και εκτόξευση ρουκετών προς την ισραηλινή επικράτεια από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Μια πηγή ασφαλείας της Αιγύπτου είπε ότι το Ισραήλ συμφώνησε με την προσφορά εκεχειρίας, ενώ ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος που γνωρίζει τις προσπάθειες αιγυπτιακής διαμεσολάβησης είπε ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ στις 22:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας.

Εκπρόσωποι του Ισραήλ και της Ισλαμικής Τζιχάντ, δεν επιβεβαίωσαν τη συμφωνία για εκεχειρία, λέγοντας μόνο ότι βρίσκονται σε επαφή με το Κάιρο.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Σκότωσε την Νικολέτα και το “έσκασε” με τρένο από την Αθήνα

Ρόδος - Τροχαίο: Πέθανε η 62χρονη τουρίστρια