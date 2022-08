Αθλητικά

Πόλο: Δεύτερες στον κόσμο οι Νεανίδες στο Παγκόσμιο

Η ελληνική ομάδα πάλεψε, ανέτρεψε το σκορ αλλά στο φινάλέ λύγισε από τις Αμερικανίδες και έτσι φεύγουν από την Σερβία με το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος τους!

Στις λεπτομέρειες έχασε τον παγκόσμιο τίτλο η εθνική υδατοσφαίρισης των νεανίδων, καθώς ηττήθηκε 10-8 από τις ΗΠΑ, στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος U18 του Βελιγραδίου. Το συγκρότημα της Ευτυχίας Καραγιάννη θα επιστρέψει από τη σερβική πρωτεύουσα με το ασημένιο μετάλλιο, το τρίτο για το ελληνικό πόλο στη σύντομη ιστορία του θεσμού (πέντε διοργανώσεις έχουν γίνει συνολικά), με το χρυσό του 2012 στο Περθ και το χάλκινο του 2018, πάλι στο Βελιγράδι.

Η ελληνική ομάδα έδειξε «μαγκωμένη» στο ξεκίνημα του τελικού και κάποια συνεχόμενα προσωπικά λάθη, σε άμυνα και επίθεση, επέτρεψαν στις Αμερικανίδες να πάρουν προβάδισμα με 4-1 και 5-2 στο τέλος της πρώτης περιόδου, με την Ντένια Κουρέτα να έχει σημειώσει και τα δύο «γαλανόλευκα» γκολ. Στη συνέχεια, οι παίκτριες της Ευτυχίας Καραγιάννη βελτίωσαν αισθητά την άμυνά τους, αλλά δεν έβρισκαν λύσεις στην επίθεση, όπου οι προσπάθειες να «χτυπήσουν» στην κόντρα με τις Τριχά και Σάντα κατέληγαν συνήθως σε βεβαιασμένες επιλογές.

Ολα αυτά, μέχρι 95 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου, όπου το σκορ ήταν 6-3. Ξαφνικά, όλα άλλαξαν. Η Τριχά με άμεση εκτέλεση στον παραπάνω και η Χαλδαίου με σουτ από την περιφέρεια μείωσαν σε 6-5, για να ακολουθήσει η ισοφάριση, στην εκπνοή του δεύτερου οκταλέπτου, με τη Σιούτη να σουτάρει στο δοκάρι σε παίκτρια παραπάνω, αλλά τη Χαλδαίου να σκοράρει στο ριμπάουντ.

Με τον τελικό σε απόλυτη ισορροπία, οι Αμερικανίδες «επιστράτευσαν» τα βαριά... όπλα τους, τη δύναμη και το γρήγορο κολύμπι, δυσκολεύοντας πολύ τις προσπάθειες των Ελληνίδων πολιστριών. Παρά το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε η Σιούτη από πολύ μακριά, οι ΗΠΑ μπήκαν στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα 8-7, καθώς η Τορνάρου αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι (δοκάρι), 1΄27΄΄ πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου.

Η φάση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, κυρίως για την ψυχολογία του παιχνιδιού. Η εθνική είχε βεβιασμένες επιλογές στην επίθεση και βρέθηκε στο -2 από γκολ της Αουσμους, στα μέσα της τελευταίας περιόδου. Αν και η Καλογεροπούλου «απάντησε» άμεσα στην παίκτρια παραπάνω, η Τριχά έχασε τη δική της ευκαιρία με αριθμητικό πλεονέκτημα και η πρώτη σκόρερ των ΗΠΑ στο τουρνουά, Τζίνα Φλιν, «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας της διαμορφώνοντας το τελικό 10-8.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την εθνική): 2-5, 4-1, 1-2, 1-2

ΕΛΛΑΔΑ (Ευτυχία Καραγιάννη): Καραγιάννη, Σάντα, Καλογεροπούλου 1, Σιούτη 2, Ευφρ. Τσιμάρα, Χαλδαίου 2, Τορνάρου, Κουρέτα 2, Ανδρεάδη, Τριχά 1, Λασκαρίδου, Καραμπέτσου, Κωνσταντοπούλου.

ΗΠΑ (Ίθαν Ρόμπερτ Νταμάτο): Κάρπεντερ, Γκατζανίγκα, Ρόσι, Αουσμους 2, Χόκινς 1, Τζόνσον, Στράικερ 2, Φλιν 3, Μποναγκουίντι 1, Σνάιντερ, Νέπερ 1, Γούντχεντ, Στιλ.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ουγγαρία, η οποία επικράτησε 9-5 της Ιταλίας στον «μικρό» τελικό.

