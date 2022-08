Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Νεαρός μοτοσικλετιστής ξεψύχησε στην άσφαλτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άτυχος νεαρός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματος του.

Ένα νέος άντρας, μόλις 20 ετών, έχασε το βράδι της Δευτέρας (8/8) τη ζωή του στην άσφαλτο, στο Ηράκλειο. Το σκούτερ που οδηγούσε ο 20χρονος έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο της λεωφόρου Κνωσού, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εκσφενδονιστεί από το όχημα, το οποίο βρέθηκε πολλά μέτρα μακριά και εκείνος να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου παρέλαβαν τον 20χρονο και προσπαθούσαν επί περίπου 40 λεπτά να τον επαναφέρουν, κάνοντάς του καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Ωστόσο, ο 20χρονος δεν επανήλθε.

Αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου, είδαν τον οδηγό του δικύκλου να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς από την περιοχή των Πατελών ως τη λεωφόρο Κνωσού, μέχρι που ένας από αυτούς τους ελιγμούς τον οδήγησε στο διαχωριστικό στηθαίο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος φορούσε κράνος, το οποίο όμως δεν ήταν δεμένο.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Παγώνη: Δεν χρειάζονται νέα μέτρα, ο κόσμος έχει κουραστεί

Τραμπ: Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του

Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Χωρίς Παπαγιάννη και Σλούκα με Ισπανία