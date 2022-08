Κοινωνία

Τραυματισμός 15χρονου στην Άνδρο: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο χειριστής του ταχύπλοου

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ανήλικου.

Υπό την επήρεια αλκοόλ βρέθηκε ότι ήταν ο χειριστής του ταχύπλοου στο οποίο τραυματίστηκε ο 15χρονος, σε αλκοολόμετρηση που έγινε από τα στελέχη του λιμεναρχείου Άνδρου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Από την έρευνα προκύπτει ότι ο 15χρονος διενεργούσε ερασιτεχνική αλιεία με ψαροντούφεκο σε κοντινή απόσταση από την ακτή και το ταχύπλοο τον χτύπησε μάλλον με τη γάστρα του.

Ο ανήλικος έχει υποστεί θλαστικό τραύμα στον αριστερό βραχίονα και ώμο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο 15χρονος έκανε ψαροντούφεκο με έναν φίλο του και μάλιστα είχαν βάλει και τις απαραίτητες σημαδούρες. Όταν είδαν το σκάφος να έρχεται προς το μέρος τους έγνεφαν για να τους δει ο χειριστής, σύμφωνα με μαρτυρίες. Αφού ο χειριστής δεν είδε τα παιδιά, εκείνα βούτηξαν προς το βυθό για να αποφύγουν τον κίνδυνο το ένα όμως χτύπησε στο αριστερό του χέρι.

