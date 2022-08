Life

ANT1+: “Super Influencer” με πρωταγωνιστή τον Άγγελο Κατσιλιανό (εικόνες)

Το 2ο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον δημοφιλή prankster και influencer, Άγγελου Κατσιλιανού. Πάρτε μία "γεύση"...

Το 2ο επεισόδιο του premium ντοκιμαντέρ reality, SUPER INFLUENCER, έρχεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα ΑΝΤ1+ στις 12 Αυγούστου και μοιράζεται στιγμές από τη ζωή του δημοφιλή prankster και influencer, Άγγελου Κατσιλιανού.

Μιλάει στην κάμερα για την πορεία του, παρουσιάζοντας διάφορες πλευρές της ζωής και του χαρακτήρα του. Μοιράζεται προσωπικές στιγμές από τη δύσκολη παιδική του ηλικία και τα εμπόδια που συνάντησε για να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα, κάνοντας τα όνειρά του πραγματικότητα. Σύντομα, κατάλαβε ότι το μόνο που του δίνει χαρά είναι η επικοινωνία με τον κόσμο, για αυτό και αφοσιώθηκε εκεί. Εμπνευσμένος από Τik Τokers του εξωτερικού, δημιούργησε το δικό του account σε Instagram και Tik Tok, αναρτώντας χιουμοριστικά βιντεάκια, τα οποία σημειώνουν εξαιρετική επιτυχία. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς περιεχομένου, με πάνω από 420 χιλιάδες followers σε Ιnstagram και Tik Tok και καθημερινά χιλιάδες views σε ό,τι ανεβάζει.

Αυτό που κάνει ξεχωριστό τον ρόλο του ως Super Influencer είναι κυρίως η αισιοδοξία που βγαίνει μέσα από τα χιουμοριστικά βίντεό του, η απήχηση που έχει στο φανατικό πλέον κοινό του, αλλά και τα εντυπωσιακά giveaway που διοργανώνει στο Instagram του. Άλλωστε, ήταν ο πρώτος influencer στην Ελλάδα που έκανε giveaway ένα σπίτι! Πλέον, έχει εδραιωθεί στον χώρο των media, όμως, η επιτυχία αυτή δεν έχει αλλοιώσει τον χαρακτήρα του, καθώς παραμένει «το παιδί της διπλανής πόρτας».

Στο επεισόδιο, η κάμερα τον ακολουθεί με τον φίλο και συνεργάτη του, Χάρη, στη Μύκονο, όπου πηγαίνουν για να διαφημίσουν μια πολυτελή βίλα που έχει φιλοξενήσει πολλούς international celebrities. Εκεί, αποκαλύπτει τα μυστικά ενός επιτυχημένου Instagram Story, το οποίο προέρχεται από μια επικερδή συμφωνία που κατάφερε να εξασφαλίσει ο ίδιος. Παράλληλα, ο Άγγελος ταξιδεύει στην Κέρκυρα και συναντά τον αδερφό του, δείχνοντας τα μέρη που μεγάλωσε και έπειτα μας παρουσιάζει την οικογένειά του που ζει στην Αμερική.

Ο Άγγελος Κατσιλιανός, μέσα σε ένα επεισόδιο, ανοίγει την ψυχή του και δείχνει πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ένας «χαρούμενος» άνθρωπος πίσω από τα φίλτρα των social media. Ανακαλύψτε το μοναδικό επεισόδιο, σε εκτέλεση παραγωγής των ANTENNA STUDIOS, αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή.

