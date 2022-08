Νοσοκομείο Βαλουκλή – Ελπιδοφόρος: Θα γίνει ακόμη πιο όμορφο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επισκέφθηκε το Ελληνορθόδοξο Νοσοκομείο του Βαλουκλή, που παραδόθηκε στις φλόγες στις 4 Αυγούστου.

«Οι ηλικιωμένοι αδερφοί και αδερφές μας στην Κωνσταντινούπολη δικαιούνται να έχουν ένα αξιοπρεπές μέρος για να περάσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους», δήλωσε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Ελληνορθόδοξο Νοσοκομείο του Βαλουκλή, το οποίο επλήγη από την καταστροφική πυρκαγιά της 4ης Αυγούστου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του γιατί σε αυτό το εμβληματικό ίδρυμα της Κωνσταντινούπολης πέρασαν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους η γιαγιά του, ο θείος του Μιχαήλ και ο αείμνηστος πατέρας του Βασίλειος. «Ένα πολύ όμορφο μέρος, όπως είπε, τώρα είναι στις στάχτες, αλλά πολύ σύντομα πάλι θα αποκατασταθεί στην αρχική του μορφή αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη ομορφιά».

Εξάλλου, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συναντήθηκε με τα μέλη του προσωπικού του ιδρύματος που ήταν παρόντα όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και έσπευσαν να απομακρύνουν τους τροφίμους από τα δωμάτιά τους και τα παρακείμενα κτίρια ώστε να μην κινδυνεύσουν. Επιπλέον, συνάντησε και ηλικιωμένους αδερφούς που φιλοξενούνταν στο νοσοκομείο και σώθηκαν, όπως είπαν, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή πριν η στέγη καταρρεύσει.

Εξέφρασε, μάλιστα, την ευγνωμοσύνη του στον Θεό που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες και τις εγκάρδιες ευχαριστίες του προς την ομογένεια στην Αμερική, ιδιαίτερα προς τις κυρίες του Εθνικού Φιλοπτώχου, τα μέλη του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις ΗΠΑ και προς το Ταμείο της Ηγεσίας των Εκατό για την άμεση ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή του για τη χρηματοδότηση του κορυφαίου ομογενειακού ιδρύματος και την ανακούφιση των ηλικιωμένων και ασθενών που διέμεναν σε αυτό.

“This is the place where my own grandmother, uncle, and late father spent the last years of their lives: a very beautiful place now in ashes, but very soon again restored in its old and even better beauty,” said @Elpidophoros at the Balikli Hospital today: https://t.co/egquWsnE6a pic.twitter.com/6gqOtbnvbB