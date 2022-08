Κοινωνία

Εισβολή στο Εφετείο: σε ψυχιατρείο ο άνδρας που “μπούκαρε” με το αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις επόμενες ώρες θα αποφασιστεί, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση αν θα οδηγηθεί στα δικαστήρια ώστε να απολογηθεί ή θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί θα μεταφερθεί ο άνδρας που μπούκαρε το Σάββατο στο πάρκινγκ του Εφετείου Αθηνών.

Όπως μετέδωσε το Open, ο πρώην παίκτης ριάλιτι, είχε πολλές μεταπτώσεις στην ψυχολογία του και αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί ώστε οι γιατροί να τον εξετάσουν και αν κριθεί αναγκαίο να του δώσουν αγωγή.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τις επόμενες ώρες αναμένεται να ενημερωθεί και η Δικαιοσύνη σχετικά με το πόρισμα των γιατρών και θα αποφασιστεί αν θα οδηγηθεί στα δικαστήρια ώστε να απολογηθεί ή θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατοχή του 34χρονου οι Αρχες εντόπισαν μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο και από έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

1.513.555 ευρώ και 336 δολαρίων Η.Π.Α.,

275 γραμμ. κοκαΐνη,

495,5 γραμμ. κατεργασμένης και 0,7 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

37,9 γραμμ. κρυσταλλική μεθαμφεταμίνης,

131 δισκία ecstasy,

3 φαρμακευτικά δισκία,

αυτοκίνητο,

πιστόλι κρότου,

267 φυσίγγια κρότου,

χρηματοκιβώτιο,

4 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

4 κινητά τηλέφωνα.