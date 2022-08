Κόσμος

Ιράν: Ο Σαλμάν Ρουσντί φταίει για την επίθεση σε βάρος του

Η πρώτη επίσημη αντίδραση της Τεχεράνης, ρίχνει την υπαιτιότητα στον συγγραφέα και όχι μόνο, για την απόπειρα δολοφονίας.

Ο Σαλμάν Ρούσντι και οι υποστηρικτές του είναι οι μόνοι που ευθύνονται για την επίθεση που έγινε την Παρασκευή, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης εναντίον του διάσημου συγγραφέα, ο οποίος μαχαιρώθηκε επανειλημμένα στη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής του, υποστήριξε σήμερα στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νασέρ Καναανί.

Η ελευθερία του λόγου δεν δικαιολογεί τις ύβρεις του Ρούσντι στα γραπτά του κατά της θρησκείας, δήλωσε ο Καναανί.

«Ο Σαλμάν Ρούσντι εξέθεσε τον εαυτό του στην οργή του λαού εξυβρίζοντας τα όσια και τα ιερά του ισλάμ και παραβιάζοντας τις κόκκινες γραμμές 1,5 δισεκατομμυρίου μουσουλμάνων», δήλωσε ο Καναανί.

«Στην επίθεση εναντίον του Σαλμάν Ρούσντι, δεν θεωρούμε άξιο μομφής και καταδίκης οποιονδήποτε άλλον από τον ίδιο και τους υποστηρικτές του... Ουδείς έχει το δικαίωμα να κατηγορεί γι' αυτό το Ιράν», τόνισε.

Το Ιράν δεν έχει άλλες πληροφορίες σχετικά με το δράστη της επίθεσης εναντίον του Ρούσντι, πέρα απ' ό,τι έχει αναφερθεί από τα μέσα ενημέρωσης, πρόσθεσε ο Ιρανός εκπρόσωπός.

Εν τω μεταξύ, η οικογένεια του Σαλμάν Ρούσντι δήλωσε ότι αισθάνεται "μεγάλη ανακούφιση" που ο Βρετανός συγγραφέας δεν χρειάζεται πια μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και διαβεβαίωσε ότι η αίσθηση του χιούμορ του παραμένει "άθικτη" παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

"Ο πατέρας μου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και λαμβάνει εντατική και συνεχή θεραπεία", δήλωσε ο γιος του, ο Ζαφάρ Ρούσντι, σε μήνυμά του στο Twitter που αναρτήθηκε εκ μέρους της οικογένειας.

"Είμαστε εξαιρετικά ανακουφισμένοι που χθες (Σάββατο) του έβγαλαν τον αναπνευστήρα και την παροχή οξυγόνου και που μπόρεσε να πει δυο λόγια", πρόσθεσε.

"Παρότι τα τραύματά του είναι σοβαρά και μπορούν να αλλάξουν τη ζωή του, η συνήθης του ζωηρή και προκλητική αίσθηση του χιούμορ παραμένει άθικτη", συνέχισε ο Ζαφάρ Ρούσντι, ο οποίος διευθύνει ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων με έδρα το Λονδίνο.

Ο υιός Ρούσντι ευχαρίστησε τους ανθρώπους που πήγαν να προστατέψουν τον συγγραφέα των "Σατανικών Στίχων" κατά τη διάρκεια της επίθεσης την Παρασκευή στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, καθώς και τους αστυνομικούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που του πρόσφεραν τη βοήθειά τους.

