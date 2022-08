Οικονομία

Παιδικοί σταθμοί: Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αιτήσεων

Δείτε πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μετά την παράταση που δόθηκε.

Λήγει αύριο Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδότησης θέσεων στους βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠμεΑ για την περίοδο 2022-2023.

Σκοπός της παράτασης που δόθηκε είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των γονέων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μετά και το αυξημένο ενδιαφέρον που σημειώθηκε από τις πρώτες μέρες που άνοιξε η πλατφόρμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από τους γονείς ή εκπροσώπους των παιδιών με χρήση των κωδικών του Taxisnet στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «για πρώτη φορά, το πρόγραμμα το οποίο προκηρύσσεται με αυξημένο προϋπολογισμό συνολικού (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) ύψους 331,2 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει γονείς που εργάζονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, καθώς και μια νέα κατηγορία voucher για γονείς με υψηλότερα εισοδήματα που φθάνουν έως 42.000 ευρώ».

