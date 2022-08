Κοινωνία

Τροχαίο: νεκροί δύο νέοι σε δυστύχημα με αυτοκίνητο

Πως συνέβη η τραγωδία, με θύματα δύο νέους ανθρώπους.

Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, στο 20χλμ του δρόμου Ιτέας – Αντιρρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tvstar.gr, πρόκειται για νεαρά άτομα ηλικίας 21 και 24 ετών.

Ο οδηγός ήταν ένας 24χρονος κάτοικος Γαλαξιδίου και η συνοδηγός μια 21χρονη κοπέλα, φοιτήτρια στο τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Άμφισσα.

Το αυτοκίνητο των άτυχων παιδιών εξετράπη της πορείας του για άγνωστο λόγο και προσέκρουσε με ταχύτητα επάνω σε δέντρο.

Ο θάνατος ήταν ακαριαίος για τα δύο άτυχα παιδιά.

