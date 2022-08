Αθλητικά

Τεντόγλου - Στεφανίδη γύρισαν στην Αθήνα με τα μετάλλια στο στήθος (εικόνες)

Θριαμβευτές επέστρεψαν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου οι δύο άλτες μας

Ο «χρυσός» στο άλμα εις μήκος Μίλτος Τεντόγλου και η «ασημένια» Κατερίνα Στεφανίδη στο άλμα επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μονάχου επέστρεψαν στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου (20/8).

Στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθούν ήταν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, ο γενικός γραμματέας Γιώργος Γιατρουδάκης, το μέλος της ΕΠΥΑ Λούλα Καρατζά, καθώς και η μητέρα της Κατερίνας Στεφανίδη και επίσης μέλος της ΕΠΥΑ, Ζωή Βαρέλη.

Τα δύο παιδιά που γέμισαν υπερηφάνια ξανά τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ενημερώθηκαν, όταν έφτασαν για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό την ώρα που εκείνοι πετούσαν με προορισμό την Αθήνα. Μάλιστα η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, έμαθε τα νέα της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου από την Ελίνα Τζένγκο, αναμένοντας τους δύο αθλητές. Η χάλκινη στον ακοντισμό στη διοργάνωση της Αθήνας, το 1982, Σοφία Σακοράφα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της από συγκίνηση για την επιτυχία της Τζένγκο, σε ένα αγώνισμα που και η ίδια πέτυχε σπουδαίες διακρίσεις.

Αφού πρώτα υπέγραψαν αυτόγραφα, οι δύο αθλητές μίλησαν στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου τόνισε: «Θα ξεκουραστώ ένα μήνα μετά τους αγώνες μου στο Diamond League και θα αρχίσω την προετοιμασία μου για την επόμενη σεζόν τον Οκτώβριο. Τα 9,00 μ. δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν τώρα, αλλά είναι πιο κοντά ένα άλμα στα 8,70 μέτρα. Στόχος μου για την επόμενη χρονιά είναι το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, αλλά και το Πανελλήνιο ρεκόρ».

Ο Μίλτος Τεντόγλου συμπλήρωσε: «Όλα τα παιδιά πήραν πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα πήρε και η Ελίνα Τζένγκο το χρυσό. Είδαμε διακρίσεις σε όλα τα αθλήματα, στην κολύμβηση, στην κωπηλασία και περιμένουμε τον Πετρούνια».

Ικανοποιημένη από την παρουσία της στη διοργάνωση εμφανίστηκε και η Κατερίνα Στεφανίδη, που πλέον στρέφει την προσοχή της στον τελικό του Diamond League, εκεί όπου θα διεκδικήσει μία ακόμη σπουδαία διάκριση.

Η Στεφανίδη, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Μόναχο βελτιώνοντας το φετινό της ρεκόρ, αναφέρθηκε και στις επιτυχίες των υπολοίπων παιδιών της ομάδας, αλλά και στο άριστο κλίμα.

