Ρωσία: συνεχίζουν να μαίνονται οι πυρκαγιές

Οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην περιοχή Ριαζάν, μαίνονται από τις αρχές Αυγούστου.

Οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στα νότια της Μόσχας πήραν ξανά μεγάλες διαστάσεις, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές, την ώρα που οι κάτοικοι της πρωτεύουσας διαμαρτύρονται για την έντονη οσμή καμένου στην ατμόσφαιρα.

Από τις αρχές Αυγούστου, πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην περιοχή του Ριαζάν, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας. Ο ασκών χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας αυτής, ο Πάβελ Μάλκοφ, ανακοίνωσε ότι κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ότι οι κάτοικοι δύο οικισμών, του Όλγκινο και του Γκολοβάνοβο, διατάχθηκαν να τους εκκενώσουν.

«Η έκταση της πυρκαγιάς συνεχίζει να διευρύνεται αργά. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αεροπορικής Δασοπροστασίας, μιλάμε για περίπου 80-90.000 στρέμματα σήμερα» είπε ο Μάλκοφ χαρακτηρίζοντας «τεταμένη» την κατάσταση.

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν, ο δήμαρχος της Μόσχας, είπε ότι η πόλη του έστειλε εξοπλισμό και προσωπικό στο Ριαζάν αλλά αυτές οι προσπάθειες δεν ήταν αρκετές για να περιοριστούν τα μέτωπα.

«Οι πυρκαγιές αναζωπυρώθηκαν» είπε ο Σομπιάνιν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS. «Υπάρχουν πολλές πυρκαγιές σε μεγάλη έκταση και σε περιοχές που είναι δύσκολο να τις προσεγγίσουμε», πρόσθεσε.

Οι Μοσχοβίτες είπαν ότι το πρωί υπήρχε μια οσμή καμένου, η οποία όμως διαλύθηκε αργότερα. Αυτήν την εβδομάδα η θερμοκρασία στη Μόσχα αναμένεται ότι θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Το ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη ρωσική πρωτεύουσα ανάγεται στο 2010, όταν καταγράφηκαν 38,2 βαθμοί Κελσίου την ίδια περίοδο που πυκνοί καπνοί από μια τεράστια δασική πυρκαγιά είχαν καλύψει την πόλη.

